Les athlètes vietnamiens remportent quatre autres médailles d'or aux Jeux scolaires de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Dans l’épreuve de course à pied de 1.500 m féminine, Hoàng Thi Ngoc Anh a remporté la médaille d’or tandis que Nguyên Khanh Linh a remporté la médaille d’argent.

Dans l’épreuve de saut en hauteur masculine, Nguyên Thành Phat a remporté la médaille d’or et Nguyên Van Tuân Anh a décroché l’argent.

Dans l’épreuve de saut en longueur féminine, Hà Thi Thuy Hang a remporté la médaille d’or tandis que Lê Thi Nhu Quynh a remporté l’argent.

Photo : VNA/CVN

Dans l’épreuve de course à pied de 400 m féminine, Lê Thi Tuyêt Mai a remporté la médaille d’or, tandis que Vu Ngoc Khanh a remporté l’argent dans le 400 m masculin.

Après deux jours de compétition, l’équipe vietnamienne d’athlétisme a remporté neuf médailles d’or, sept d’argent et une de bronze.

Les 13es ASG réunit plus de 1.300 sportifs et entraîneurs de dix pays de la région. Les sportifs participent à 107 épreuves de six sports, à savoir la natation, l’athlétisme, le badminton, le basket-ball, le pencak silat et le vovinam.

La délégation vietnamienne comprend 190 membres participant à l’ensemble des disciplines.

VNA/CVN