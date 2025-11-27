Forum économique d’automne 2025

Transition verte et numérique : le Vietnam trace sa voie

Placé sous le thème « La transition verte à l’ère numérique », le Forum économique d’automne 2025, qui s’est tenu du 25 au 27 novembre à Hô Chi Minh-Ville, a mis en lumière les efforts du Vietnam pour saisir les grandes tendances mondiales. Des experts internationaux ont reconnu que les dirigeants vietnamiens, à tous les niveaux, ont clairement identifié l’impératif d’un développement durable.

Lors du dialogue “CEO 500 Tea Connect”, Alec Saltikoff, directeur exécutif de DeepGreenX, a affirmé que la transition verte ne relève pas seulement d’une responsabilité environnementale, mais constitue également une opportunité économique majeure, dans laquelle le Vietnam bénéficie d’une position stratégique. Selon lui, la profonde restructuration de l’économie vietnamienne - de la finance aux énergies renouvelables - ouvre la voie pour que le pays devienne un hub technologique vert et un centre logistique bas carbone de premier plan en Asie.

Photo : VNA/CVN

Dans une autre séance du forum, Thomas Sim, président de la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA), a souligné que la compétitivité moderne exige une fusion entre numérisation et transition verte afin de réduire les émissions, respecter les normes internationales et attirer des flux de capitaux durables. Il a salué l’ambition du Vietnam de devenir un centre logistique vert régional en renforçant sa coopération avec les pays de l’ASEAN, rappelant que l’avenir appartiendra aux économies connectées, vertes et intelligentes.

Photo : VNA/CVN

Face au défi de concilier consommation énergétique et réduction des émissions, la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a présenté les avancées dans la mise en œuvre du Plan de développement de l’électricité VIII ajusté. Elle a précisé que la Loi sur l’électricité amendée et les stratégies actuelles visent à résoudre les obstacles liés au foncier et à accélérer les investissements dans le réseau électrique, garantissant ainsi la sûreté du système tout en intégrant davantage les énergies propres.

S’adressant aux délégués, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé les principes directeurs du Vietnam dans la transition verte et numérique : placer l’être humain et l’entreprise au cœur du développement ; maintenir une politique étrangère indépendante ; et respecter l’engagement d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le chef du gouvernement a également insisté sur l’ouverture du marché aux capitaux verts et affirmé que la vision constitue la première ressource du développement, invitant à combiner la force nationale avec les ressources internationales.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a présenté la stratégie de la mégapole du Sud, axée sur la création d’un écosystème d’innovation et la promotion de la « double transition » verte et numérique. Il a affirmé que la ville est prête à expérimenter des mécanismes politiques inédits afin de devenir une destination d’investissement attractive et un pôle régional de créativité.

VNA/CVN