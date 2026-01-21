XIVe Congrès du PCV

Le Vietnam mise sur un gouvernement au service du Peuple

Dans la matinée du 21 janvier, lors du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Pham Thi Thanh Tra, membre du Comité central du Parti et vice-Première ministre, a présenté une intervention intitulée «Bâtir un gouvernement développemental, intègre, agissant avec détermination et au service du Peuple».

>> Gouvernance publique : le Vietnam intensifie la coopération internationale

>> Appareil administratif : mettre fin à l’évitement et à la peur de la responsabilité

Elle a souligné que le mandat 2021-2025 avait constitué une période particulièrement difficile et sans précédent. Toutefois, sous la direction du Parti, le gouvernement a maintenu une ligne constante : faciliter le développement, bâtir une vision stratégique, créer des institutions, libérer et mobiliser toutes les ressources sociales au service du développement, faire de l’intégrité un fondement de la confiance, agir avec détermination pour transformer les orientations et politiques en résultats concrets, et considérer le service du peuple comme objectif suprême en vue d’assurer la prospérité et le bonheur de la population.

Photo : VNA/CVN

Grâce à ces efforts, le pays a surmonté de nombreuses difficultés et enregistré des résultats importants et dignes de fierté.

Le Vietnam a atteint 22 des 26 principaux objectifs fixés, dépassant l’ensemble des indicateurs sociaux. La macroéconomie est restée stable, avec une croissance du PIB de 8,02 % en 2025 et une moyenne quinquennale de 6,3%, plaçant le pays parmi les économies à forte croissance dans la région et dans le monde.

Parallèlement au développement économique, les progrès sociaux et culturels ont été notables, la protection sociale a été assurée, les conditions de vie de la population se sont améliorées, et le Vietnam est devenu un modèle de réussite en matière de réduction de la pauvreté, avec un indice de bonheur classé 46e sur 143 pays.

Le gouvernement a mis en œuvre avec détermination trois percées stratégiques, en particulier une réforme profonde de l’appareil administratif et la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux, ouvrant de nouveaux espaces de développement et améliorant l’efficacité de la gouvernance nationale au service du peuple.

La réforme administrative a également été accélérée, parallèlement à la promotion de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, selon la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique. L’indice mondial de l’innovation du Vietnam a été classé au 44e rang sur 139 pays et territoires en 2025.

La lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines a été intensifiée avec l’esprit « sans zones interdites ni exceptions », contribuant à renforcer la confiance de la population, des entreprises et des partenaires internationaux.

Dans la nouvelle phase de développement, le gouvernement se concentrera sur six priorités majeures : perfectionner les institutions afin de libérer toutes les ressources pour le développement ; accélérer l’industrialisation, la modernisation et la restructuration économique, le renouvellement du modèle de croissance, en s’appuyant sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique et les ressources humaines qualifiées ; développer des infrastructures stratégiques synchronisées et modernes ; placer l’humain et le bonheur du peuple au centre des politiques sociales en veillant à ce que personne ne soit laissé de côté ; moderniser la gouvernance nationale ; consolider et renforcer le potentiel de défense et de sécurité pour garantir fermement l’indépendance et la souveraineté nationales, une vie paisible et heureuse du peuple.

En conclusion, la vice-Première ministre a affirmé que l’esprit du Congrès, marqué par la confiance et l’aspiration au développement, constituera une force motrice essentielle pour traduire rapidement la Résolution du 14e Congrès national du Parti dans la réalité, contribuant à l’édification d’un Vietnam riche, puissant, prospère, civilisé et heureux sur la voie du socialisme.

VNA/CVN