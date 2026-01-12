Édito

Appareil administratif : mettre fin à l’évitement et à la peur de la responsabilité

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a affirmé que la réforme de l’appareil administratif et la mise en œuvre du modèle de gouvernance locale à deux niveaux, constituent un tournant majeur dans la modernisation de la gouvernance publique au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la Conférence de bilan des travaux de 2025 et de déploiement des missions pour 2026 du gouvernement et des autorités locales, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que la réforme de l’appareil administratif et la mise en œuvre du modèle de gouvernance locale à deux niveaux, associées à une décentralisation et une délégation de pouvoirs accrues, constituent un tournant majeur dans la modernisation de la gouvernance publique au Vietnam.

Cette réforme vise non seulement à rationaliser l’organisation administrative et à rapprocher l’administration des citoyens, mais surtout à lier étroitement pouvoir et responsabilité, à renforcer la discipline et la responsabilité des dirigeants, et à mettre un terme à l’évitement et à la peur de la responsabilité, afin d’améliorer l’efficacité et la crédibilité de l’action publique.

En 2025, animé par une vision stratégique à long terme, une réflexion approfondie et une détermination à agir à grande échelle, et porté par un esprit de travail sans relâche, le gouvernement a mené à bien une décision historique de restructuration de l’appareil administratif, redessinant l’architecture organisationnelle du pays et laissant une empreinte marquante.

Il ne s’agissait pas d’un simple ajustement des circonscriptions administratives, mais d’une démarche stratégique visant à refondre le modèle de gouvernance nationale, à réduire les échelons intermédiaires, à renforcer l’interconnexion, la cohérence ainsi que l’efficacité et l’efficience de la gestion publique. Des solutions synchronisées ont été déployées afin de garantir le fonctionnement fluide du nouvel appareil, sans interruption des activités de gestion de l’État, tout en accélérant la décentralisation et la délégation de pouvoirs, marquant la transition d’une administration de gestion vers une administration de développement, au service de la population.

Photo : VNA/CVN

Proche de la population, ancrée dans le terrain

Selon le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, en 2025, la capitale s’est fortement mobilisée pour accomplir ses missions et objectifs, lever les goulets d’étranglement entravant le développement socio-économique et construire un modèle de gouvernance locale à deux niveaux conforme à la nouvelle organisation. Un fait notable est que la croissance moyenne du PIB de la ville a atteint 8,16%, un niveau nettement supérieur à la moyenne des années précédentes. La taille de l’économie s’est établie à environ 64 milliards de dollars. L’année 2025 a également été marquée par une hausse exceptionnelle des investissements directs étrangers à Hanoï, avec une progression de plus de 70% par rapport à 2024, pour atteindre près de 4,4 milliards de dollars.

Pour le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, 2025 a constitué une année de "mise à l’épreuve" pour la ville, qui a dû à la fois mener à bien un processus de fusion et accomplir des missions stratégiques afin d’accélérer son développement. Grâce à l’orientation étroite du Centre, à la coordination étroite des ministères et secteurs, à l’unité de l’ensemble du système politique et, surtout, au consensus et à l’engagement des habitants et des entreprises, la ville a enregistré des résultats encourageants.

La réorganisation de l’appareil administratif, des unités administratives et des établissements publics a été menée de manière rigoureuse ; le modèle de gouvernance locale à deux niveaux fonctionne progressivement de façon stable et fluide. Le GRDP annuel a progressé de 8,03%, le GRDP par habitant atteignant 8.755 dollars. L’environnement d’investissement s’est sensiblement amélioré.

L’année 2025 a également marqué une étape importante pour la province de Quang Ngai qui, à l’instar de l’ensemble du pays, a achevé la réorganisation de son appareil administratif et de ses unités territoriales, mettant en service le modèle de gouvernance locale à deux niveaux. De nombreux citoyens ont constaté des améliorations tangibles dans la qualité des services administratifs.

Depuis le 1er juillet 2025, les 96 communes, quartiers et zones spéciales de la province de Quang Ngai ont traité plus de 252.000 dossiers, avec un taux de règlement dans les délais ou en avance proche de 99%. Le taux de satisfaction des citoyens et des entreprises dépasse 94%, attestant de l’efficacité du nouvel appareil.

Parallèlement à la réorganisation de l’appareil gouvernemental et des autorités locales, l’année 2025 a également vu une mise en œuvre concertée et cohérente de la rationalisation organisationnelle des associations de masse auxquelles le Parti et l’État confient des missions. Ces organisations ont pris l’initiative de réduire leurs structures internes, de consolider leur organisation et leurs ressources humaines, et de promulguer des décisions de fusion, de dissolution ou de transformation du modèle de fonctionnement de leurs unités de service public. À ce jour, 20 des 30 associations concernées ont achevé cette rationalisation, réduisant le nombre de leurs structures internes de 160 à 91, soit une baisse de 43%.

Renforcer la responsabilité des dirigeants

La réalité montre que la rationalisation de l’appareil administratif et la mise en œuvre du modèle de gouvernance locale à deux niveaux se heurtent encore à certains "points de blocage". Le secrétaire général Tô Lâm a relevé que, dans certains endroits, la mise en œuvre demeure hésitante et insuffisamment coordonnée, causant des difficultés pour les citoyens et les entreprises. La décentralisation et la délégation de pouvoirs ne sont pas toujours accompagnées d’une allocation adéquate des ressources ni d’un renforcement des capacités des cadres, créant un décalage entre les compétences attribuées et la capacité réelle de mise en œuvre.

Photo : VNA/CVN

Pour 2026, le secrétaire général a appelé à renforcer la capacité d’exécution de l’appareil administratif dans un contexte de décentralisation et de délégation accrues ; à procéder à un examen et à une simplification des procédures, afin d’élargir l’espace de décision et de responsabilité des cadres et fonctionnaires, tout en réduisant les délais et les coûts de conformité pour les citoyens et les entreprises. Il a également insisté sur le développement de ressources humaines de haute qualité et sur l’élévation générale du niveau de compétences de la société.

Selon lui, il est nécessaire d’associer étroitement compétences, ressources et responsabilité de rendre compte, afin de garantir la fluidité de la gouvernance du niveau central jusqu’à la base. Il convient de poursuivre la rationalisation de l’appareil administratif, le rendre plus léger, plus robuste, performant, efficient et efficace ; de renforcer la responsabilité des dirigeants, de resserrer la discipline et l’ordre administratifs, de mettre fin à l’évitement et à la peur de la responsabilité ; de perfectionner les mécanismes d’évaluation des cadres, de remplacer ceux qui sont insuffisants et de promouvoir les cadres compétents.

La mise en œuvre rigoureuse de la Conclusion N°226 du Secrétariat du Comité central sur la rectification des méthodes de travail et l’amélioration de l’efficacité du système politique est également requise, parallèlement à la levée des difficultés dans le fonctionnement du modèle de gouvernance locale à deux niveaux. L’accent doit être mis sur le renforcement des capacités des cadres et des membres du Parti à la base, notamment au niveau des communes, quartiers et zones spéciales, l’année 2026 devant être considérée comme "l’année de l’amélioration de la qualité des cadres de base".

Afin de poursuivre la rationalisation interne des associations, le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central ont récemment promulgué la Conclusion N°230-KL/TW portant sur le projet de réorganisation et de rationalisation des associations de masse auxquelles le Parti et l’État confient des missions, ainsi que sur le projet d’évaluation du modèle de fonctionnement de l’Alliance coopérative du Vietnam et de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam.

Le Bureau politique et le Secrétariat ont chargé le Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam et les organisations de masse centrales de diriger et d’orienter la poursuite de l’examen et de la rationalisation de l’appareil interne des associations ; de réorganiser et de réduire les entités juridiques affiliées, en ne conservant que celles dont les fonctions sont pertinentes, nécessaires, efficaces et conformes aux objectifs et statuts des associations ; de régler les questions liées aux locaux, aux finances et aux actifs afin de garantir des activités concrètes, efficaces et conformes aux finalités fixées (à achever au deuxième trimestre 2026).

Les associations fonctionnent selon les principes du volontariat, de l’autogestion, de l’autofinancement et sans but lucratif.

VNA/CVN