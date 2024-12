Le Vietnam met le cap sur le tourisme durable

Ces dernières années, le tourisme durable est devenu une tendance mondiale, et le Vietnam ne fait pas exception. Doté de ressources naturelles abondantes et d’un patrimoine culturel unique, le pays s’oriente vers un modèle de développement touristique durable.

Selon une récente enquête de Traveloka, une plateforme de voyage leader en Asie du Sud-Est, 89% des touristes vietnamiens interrogés se disent intéressés par les formes de tourisme durable, un pourcentage supérieur à la moyenne de 80% pour la région Asie-Pacifique. Cette tendance témoigne d’une évolution des mentalités, tant chez les voyageurs que chez les professionnels du tourisme, qui accordent désormais une importance croissante au développement durable.

Avec plus de 3.260 km de côtes et de nombreuses îles, le Vietnam possède un potentiel énorme pour développer le tourisme écologique et insulaire. Des sites comme la baie de Ha Long, le parc national de Phong Nha-Ke Bàng ou les forêts de mangroves de Cà Mau attirent non seulement les visiteurs par leur beauté exceptionnelle, mais aussi par les opportunités qu’ils offrent pour des activités de préservation de l’environnement.

Le Vietnam se distingue également par son patrimoine culturel diversifié, allant des sites historiques tels que l’ancienne capitale impériale de Huê aux formes de culture immatérielle reconnues par l’UNESCO telles que les chants ca trù et xoan. L’intégration du tourisme à la préservation de ces valeurs culturelles contribue non seulement à protéger ces trésors, mais aussi à créer des produits touristiques uniques, séduisant les visiteurs nationaux et internationaux. Les villages de métiers traditionnels comme Bat Tràng, avec ses artisans façonnant la céramique à la main, ou les villages du Nord-Ouest réputés pour leur tissage de brocatelles, offrent aux voyageurs une expérience immersive au cœur de savoir-faire ancestraux, favorisant ainsi le développement du tourisme communautaire.

La convivialité et l’hospitalité des Vietnamiens sont des atouts majeurs pour le développement des formes de tourisme durable, en particulier le tourisme communautaire. Les communautés locales jouent un double rôle : elles préservent la culture et deviennent les "ambassadeurs" qui diffusent les valeurs du tourisme durable auprès des visiteurs.

Selon la Loi sur le tourisme de 2017, le développement du tourisme durable vise à répondre simultanément aux exigences économiques, sociales et environnementales, tout en assurant un équilibre des intérêts entre les parties prenantes et en préservant la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Il s’agit d’une orientation stratégique, mais également d’une nécessité impérieuse dans le contexte actuel de changement climatique et de pollution de l’environnement.

Le développement du tourisme durable au Vietnam, bien qu’ambitieux, se heurte à de nombreux défis. Le manque d’investissements financiers et humains, une sensibilisation inégale des acteurs locaux et une pression touristique croissante mettent à mal les efforts de préservation de l’environnement et du patrimoine culturel. Néanmoins, le Vietnam dispose d’un potentiel immense grâce à la richesse de ses ressources naturelles et culturelles.

En s’appuyant sur l’engagement des communautés locales et en renforçant la collaboration entre les acteurs publics et privés, le pays a toutes les cartes en main pour devenir une destination de référence en matière de tourisme durable, offrant ainsi des expériences authentiques tout en préservant son environnement et en améliorant les conditions de vie des populations locales.

Les investissements croissants dans les infrastructures, notamment les projets de transport et d’énergie renouvelable, offrent de nouvelles perspectives pour le développement du tourisme durable au Vietnam. En améliorant l’accessibilité aux régions moins touristiques et en réduisant l’empreinte écologique du secteur, ces investissements contribuent à renforcer l’attractivité du pays et à préserver ses ressources naturelles.

Le tourisme durable au Vietnam est devenu une nécessité absolue pour préserver l’environnement, sauvegarder l’identité culturelle et assurer un développement économique équitable. Face aux défis posés par le tourisme de masse, le changement climatique et la complexité des enjeux environnementaux et sociaux, le pays s’engage résolument vers une transition vers un modèle touristique plus responsable, apportant des bénéfices durables au pays et aux générations futures.

