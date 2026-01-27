Le Vietnam, marché d’exportation clé de la R. de Corée au sein de l’ASEAN

Le ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie, en collaboration avec l’Association sud-coréenne du commerce international (KITA), annonce, le 26 janvier, que les exportations de la République de Corée vers le Vietnam ont atteint 62,8 milliards de dollars en 2025, en hausse de 7,6% par rapport à 2024.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère, dans un contexte de commerce international instable, le Vietnam constitue un marché stratégique au sein de l’ASEAN, permettant à la République de Corée de diversifier ses débouchés et de réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Séoul s’engage à poursuivre son soutien au développement des échanges bilatéraux, non seulement dans le secteur des semi-conducteurs, mais aussi dans celui des biens de consommation à forte demande.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992, le commerce bilatéral connaît une croissance rapide, évoluant de produits à forte intensité de main-d’œuvre, tels que le textile, vers des produits à plus forte valeur ajoutée, notamment les semi-conducteurs et les équipements de communication sans fil.

La signature de l’Accord de libre-échange Vietnam - République de Corée (VKFTA) permet de tripler le volume des échanges. La structure commerciale est complémentaire : la République de Corée investit au Vietnam, y exporte des biens intermédiaires, puis le Vietnam réexporte les produits finis vers la République de Corée.

Par ailleurs, portée par la vague Hallyu, l’exportation de produits cosmétiques et de denrées alimentaires enregistre une croissance notable. À l’inverse, les exportations sud-coréennes vers la Chine reculent de 19,7% au cours des cinq dernières années, selon un rapport du ministère.

D’après l’Institut de l’économie industrielle et du commerce de la République de Corée, ce recul s’explique notamment par le déplacement des bases de production des entreprises, de la Chine vers les États-Unis ou l’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN