Le Vietnam renforce sa lutte contre la contrebande et la fraude commerciale

Le Vietnam intensifie la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon, en renforçant les contrôles, la traçabilité des marchandises et l’application des technologies numériques pour protéger les consommateurs et le marché.

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La lutte contre la contrebande, la fraude commerciale, la contrefaçon et les atteintes à la propriété intellectuelle constitue une mission permanente de l'ensemble du système politique. Ce combat "a un début, mais n'a pas de fin", a affirmé le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, président du Comité national de pilotage 389 chargé de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon.

Photo : VNA/CVN

Il s'exprimait lors d'une conférence nationale en ligne tenue le 7 juillet, consacrée au bilan des activités du premier semestre et aux orientations pour les six derniers mois de 2026.

Le vice-Premier ministre a salué les efforts déployés, qui ont contribué à créer un environnement de production et d'affaires plus sain, à garantir l'ordre social et à renforcer la confiance des citoyens. Il a également indiqué que les autorités américaines avaient exprimé leur satisfaction quant aux progrès réalisés par le Vietnam dans la protection de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur.

Il a toutefois relevé que la contrebande, la falsification de l'origine des marchandises, la production et la vente de produits contrefaits, de mauvaise qualité ou portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle demeuraient préoccupantes, notamment sur les plateformes de commerce électronique, avec des conséquences directes sur la santé des consommateurs. Il a également pointé les fraudes fiscales et les abus des politiques d'import-export à des fins de contrebande et de fraude commerciale, encore insuffisamment détectés et sanctionnés.

Selon le chef du Comité directeur national 389, ces difficultés s'expliquent notamment par le manque de responsabilité de certains responsables locaux et services compétents, des contrôles insuffisants, parfois entachés de complicité avec les contrevenants, ainsi que par le retard dans le développement des systèmes de traçabilité des marchandises.

Il a appelé les ministères et institutions concernés à parfaire rigoureusement le cadre juridique tout en accélérant la transformation numérique et l'intégration des technologies de l'information pour optimiser la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les atteintes à la propriété intellectuelle. Dans cette optique, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de la Police devraient coordonner pour créer une base de données nationale sur la traçabilité des marchandises, renforcer la connexion, le partage et la fourniture des informations.

Parallèlement, les autorités entendent durcir le contrôle et la supervision des activités d'inspection spécialisée menées par les instances locales et sectorielles, ainsi que des forces d'exécution sur le terrain.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan opérationnel, les rapports sectoriels révèlent une activité intense des forces de l'ordre au cours des six premiers mois de l'année 2026. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a ainsi fait retirer plus de 9.000 produits frauduleux des sites de vente en ligne et traité plus de 1.500 cas de violation de la propriété industrielle, a indiqué le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân.

De leur côté, les Gardes-frontières et les Gardes-côtes ont démantelé plusieurs réseaux criminels transfrontaliers, saisissant notamment plus d'une tonne de stupéfiants. Les opérations ont également rapporté près de 170 milliards de dôngs (environ 6,5 millions de dollars) au budget de l'État sous forme d'amendes et de confiscations.

Le ministère de la Police mène par ailleurs une campagne intensive contre les atteintes à la propriété intellectuelle du 7 mai au 6 août 2026. Après huit semaines de mise en œuvre, 141 affaires ont fait l'objet de poursuites, impliquant 254 personnes, tandis que des marchandises d'une valeur de près de 143,4 milliards de dôngs ont été saisies.

VNA/CVN