Les chiens de sauvetage vietnamiens décorés au Venezuela

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a décerné la Médaille du Mérite pour le Service à l’équipe cynophile de la mission vietnamienne de secours, en reconnaissance de sa contribution remarquable aux opérations de recherche et de sauvetage menées à la suite du récent séisme ayant frappé le pays.

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Photo : VNA/CVN

Selon les informations communiquées par la mission vietnamienne de secours et de sauvetage présente au Venezuela, dans la nuit du 3 juillet et aux premières heures du 4 juillet (heure locale), l’équipe a été informée qu’un secteur présentait des indices laissant espérer la présence de survivants. Les sauveteurs de l’Armée populaire du Vietnam se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont mobilisé tous leurs moyens pour tenter d’atteindre les victimes potentielles.

Après de longues heures d’efforts consistant à dégager les imposants blocs de béton effondrés afin d’accéder à la zone concernée, les recherches ont dû être interrompues à 2h00 (heure locale), faute de résultats encourageants.

Impressionné par le dévouement inlassable de la mission vietnamienne, le général d’armée Nayade Solovenly Lockiby Belmontes, commandant en chef de la Milice nationale vénézuélienne, s’est rendu personnellement sur le site dans la nuit du 3 juillet afin d’encourager les secouristes.

Le même soir, à la base où était cantonnée la délégation vietnamienne, la présidente par intérim Delcy Rodríguez est venue rencontrer les membres de la mission, leur remettre une lettre de remerciement et leur témoigner son soutien.

À cette occasion, elle a également remis la Médaille du Mérite pour le Service à l’équipe cynophile vietnamienne, saluant les résultats exceptionnels obtenus dans les opérations de recherche, de sauvetage et de gestion des conséquences du séisme au Venezuela.

Parmi les chiens décorés, Xu Kip a eu l’honneur de recevoir symboliquement la médaille au nom de toute l’équipe. Ce chien avait déjà participé aux opérations de recherche et de sauvetage dans le village de Nủ, dans la province de Lào Cai, en 2024. Trois autres chiens décorés avaient auparavant pris part à des missions internationales de secours en Turquie et au Myanmar, respectivement en 2023 et en 2025.

Dans sa lettre accompagnant cette distinction, la présidente par intérim a écrit :

"Dans les heures les plus sombres qui ont suivi le séisme, l’infatigable flair des chiens de recherche est devenu un véritable phare d’espoir au milieu des décombres. Chaque minute passée sans relâche à rechercher des survivants a contribué à faire la différence entre le désespoir et les retrouvailles pour d’innombrables familles".

À ce jour, la mission vietnamienne de secours et de sauvetage a extrait des décombres les corps de 45 victimes du séisme, identifié et signalé aux autorités vénézuéliennes 15 emplacements où se trouvaient des victimes, assuré des consultations médicales et distribué des médicaments à 26 personnes, tout en procédant à des opérations de désinfection et d’assainissement afin de garantir de bonnes conditions sanitaires au campement et au poste de commandement avancé.

Photo : Ministère vietnamien de la Police/CVN

Par ailleurs, les équipes vietnamiennes ont détecté un site où des signes de vie ont été relevés. Elles poursuivent les recherches en coordination avec leurs partenaires, en mobilisant l’ensemble de leurs équipements de détection modernes. Les secouristes travaillent sans interruption, de jour comme de nuit, avec la ferme détermination de sauver les personnes encore piégées sous les décombres, dans une véritable course contre la montre.

Les huit chiens de recherche et de sauvetage déployés par l’Armée populaire du Vietnam au Venezuela appartiennent tous à l’École intermédiaire n° 24 des gardes-frontières, placée sous l’autorité du Commandement des Gardes-frontières du Vietnam. Ces chiens, qui ont déjà participé à de nombreuses missions nationales et internationales de secours, sont considérés comme de véritables «armes spéciales». Aux côtés de leurs maîtres et instructeurs, ils apportent une contribution essentielle aux succès de la mission vietnamienne de secours et de sauvetage au Venezuela.

Xuân Hoàng/CVN