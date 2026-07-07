Les secouristes vietnamiens honorés de la médaille "Héros du Venezuela"

Une cérémonie a eu lieu le matin du 6 juillet (heure locale) pour remettre la médaille "Héros du Venezuela" de première classe à l’équipe vietnamienne de secours et de sauvetage, ainsi que des médailles de deuxième classe à ses membres.

>> La communauté vietnamienne au Venezuela apporte son soutien aux secouristes vietnamiens

>> Les chiens de sauvetage vietnamiens décorés au Venezuela

>> Venezuela : le bilan du double séisme monte à 3.535 morts

Agissant sous l’autorisation du gouvernement vénézuélien, le lieutenant-colonel Raúl Serrano Chacón du commandement de la Garde présidentielle, qui fait office de coordinateur de la mission de sauvetage et de secours vietnamienne, a présidé la cérémonie.

Photo : VNA/CVN

La médaille "Héros du Venezuela" est une distinction prestigieuse décernée par le gouvernement vénézuélien en reconnaissance du courage, du dévouement et de l’héroïsme dont ont fait preuve les membres de l’équipe de secours vietnamienne, qui ont bravé le danger et surmonté de nombreux défis pour apporter une aide à la recherche et au sauvetage ainsi qu’une aide humanitaire aux personnes touchées par le tremblement de terre.

L’équipe vietnamienne entame son sixième jour d’opérations sur le terrain, plus de dix jours après la catastrophe. Malgré l’immense pression exercée par les débris fortement contaminés par le séisme, l’équipe est restée résolue et a fait preuve d’une grande détermination. Travaillant en plusieurs unités et contre la montre, ses membres ont récupéré les corps de 57 victimes et ont aidé à reloger les habitants et à leur restituer de nombreux effets personnels.

Outre les opérations de recherche et de sauvetage, l’équipe vietnamienne a collaboré activement avec ses partenaires locaux pour rendre visite à environ 500 familles ayant perdu leur logement et confrontées à des situations particulièrement difficiles, et leur apporter un soutien moral.

Elle a également distribué des secours d’urgence aux populations sinistrées, notamment plus de 360 kilogrammes de viande en conserve, 100 cartons de lait, près de 50 cartons de nouilles instantanées, ainsi que d’importantes quantités de couvertures et de vêtements de protection.

La présence opportune de l’équipe vietnamienne, son sens aigu des responsabilités et ses contributions concrètes, tant matérielles que morales, ont aidé la population locale à traverser une période extrêmement difficile, contribuant ainsi à approfondir l’amitié et la solidarité traditionnelles entre le Vietnam et le Venezuela.

Auparavant, le 3 juillet, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, par l’intermédiaire de l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, avait adressé une lettre de remerciement au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et lui avait remis l’ordre de "Héros du Venezuela".

VNA/CVN