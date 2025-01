Donald Trump prête serment en tant que 47e président des États-Unis

>> Droits de douane : Trump exige des Européens qu'ils achètent plus de pétrole et de gaz américains

>> Le Congrès américain consacre le triomphe de Donald Trump

>> Donald Trump dit qu'il abrogera plusieurs décrets exécutifs de Biden

Photo : AFP/VNA/CVN

En raison des températures froides qui avaient été prévues à Washington, D.C., la cérémonie a eu lieu à l'intérieur, pour la première fois en quatre décennies.

Donald Trump a prêté serment en tant que chef de l'État sous la direction du juge en chef John Roberts. Le juge en chef dirige généralement le serment présidentiel de prise de fonction, une tradition qui a été suivie depuis la première prestation de serment.

Dans son discours d'entrée en fonction, Donald Trump a affirmé que le déclin des États-Unis prend fin et que "l'âge d'or de l'Amérique commence maintenant".

Il a également promis de signer "une série de décrets historiques", notamment en déclarant un état d'urgence national à la frontière sud, en renforçant la production de pétrole et de gaz, et en révoquant les programmes concernant les véhicules électriques. Il s'est aussi engagé à commencer immédiatement la refonte du système commercial et à "imposer des taxes et droits de douane aux pays étrangers".

Donald Trump a encore promis de réduire les prix, de sauver l'industrie automobile, de "restaurer une justice équitable, égale et impartiale" et de ramener la loi et l'ordre dans les villes américaines.

Critiquant les programmes dits "DEI" (Diversité, Équité et Inclusion) des Démocrates, le président nouvellement assermenté a annoncé qu'il mettra également fin cette semaine à la politique gouvernementale visant à "essayer d'implanter socialement la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique et privée" et "forgera une société indifférente aux couleurs et basée sur le mérite".

Il a aussi noté que le fait qu'il n'y a que deux sexes, hommes et femmes, sera la "politique officielle" du gouvernement américain.

Donald Trump s'est également engagé à construire l'armée la plus puissante que le monde ait jamais vu. "Nous mesurerons notre succès, non seulement par les batailles que nous gagnerons, mais aussi par les guerres que nous terminerons et peut-être le plus important, par les guerres auxquelles nous ne participerons jamais", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il sera en outre un artisan de la paix et un unificateur.

Donald Trump a réitéré qu'il changera le nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique et reprendra le canal de Panama.

De plus, le nouveau président a assuré qu'il sortira pour la deuxième fois les États-Unis de l'accord historique de Paris sur le changement climatique.

Quelques instants avant le serment de Donald Trump, J.D. Vance a prêté serment en tant que vice-président.

Xinhua/VNA/CVN