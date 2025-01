Le président de l’AN conforte les démunis et les policiers à Cân Tho

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, s’est déplacé, lundi 20 janvier, à l’approche du Nouvel An lunaire, dans la province de Cân Tho, dans le delta du Mékong, pour conforter les bénéficiaires des politiques, les ménages pauvres et la force de la police provincial.

>> Le président de l'AN rend hommage au Président Hô Chi Minh en son temple sur le mont Ba Vi

>> Le président de l'Assemblée nationale rencontre des Vietnamiens d’outre-mer

Photo : VNA/CVN

En offrant des cadeaux à 50 habitants du quartier de Tân An du district de Ninh Kiêu, il a souligné les réalisations du Vietnam dans le développement socio-économique, la défense nationale, les affaires étrangères, la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, ainsi que la rationalisation de l’appareil.

Le plus haut législateur a déclaré que dans les réalisations globales du pays, il y a des contributions de l’organisation du Parti, de l’administration et de la population de la ville de Cân Tho, du district de Ninh Kiêu et du quartier de Tân An.

Considérant que le développement de Cân Tho n’a pas été à la hauteur de son potentiel et de ses atouts, il a demandé à la ville de se concentrer sur l’investissement dans les infrastructures et d’appliquer les avancées scientifiques et technologiques à la production.

Il a également demandé à la ville de travailler à la mise en œuvre effective de la résolution N°57-NQ/TW du Politburo du 22 décembre 2024 sur la réalisation de percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Trân Thanh Mân a également appelé à améliorer le niveau d’éducation et le niveau intellectuel de la population pour répondre aux exigences de l’industrialisation et de la modernisation nationales.

Il a exprimé son espoir que les comités du Parti, les administrations et la population de la ville de Cân Tho, du district de Ninh Kiêu et du quartier de Tân An continueront à prendre soin des bénéficiaires des politiques, des ménages pauvres et des personnes en difficulté, en aidant ces groupes à devenir autonomes et à stabiliser leur vie.

Le même jour, le président de l’Assemblée nationale a rendu visite et offert des cadeaux à 25 policiers en difficulté dans la ville.

Il a reconnu qu’au cours de l’année écoulée, la police locale a largement atteint les objectifs et les résolutions fixés par l’Assemblée nationale, le gouvernement et le Commission centrale de sécurité publique du Parti. La sécurité politique a été maintenue tandis que l’ordre social et la sécurité dans la ville ont été assurés.

Il a exhorté la police locale à mettre en œuvre efficacement les nouvelles lois et réglementations relatives à la force de police, notamment la Loi sur l’ordre et la sécurité de la circulation routière, la Loi sur la prévention, la lutte contre les incendies, le secours et le sauvetage, et la Loi sur les données.

Le dirigeant a également demandé à la police de continuer à renforcer la construction d’une force saine, forte, régulière, bien exercée et moderne qui réponde aux exigences et aux tâches de la nouvelle situation, conformément aux résolutions du Politburo et de la Commission centrale de sécurité publique du Parti.

Elles doivent renforcer la coordination avec les autres forces pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées, améliorer les mesures préventives, lutter efficacement contre la criminalité, maintenir la sécurité et l’ordre social et créer un environnement favorable au développement socio-économique et à la vie paisible de la population.

VNA/CVN