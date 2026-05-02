L'Uruguay souhaite renforcer ses liens avec l'ASEAN

La sous-secrétaire d'État uruguayenne aux Affaires étrangères, Valeria Csukasi, a réaffirmé la volonté de son pays de développer sa coopération avec les États membres de l'ASEAN.

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Photo : VNA/CVN

La sous-secrétaire d'État uruguayenne aux Affaires étrangères, Valeria Csukasi, a réaffirmé la volonté de son pays de développer sa coopération avec les États membres de l'ASEAN lors d'une récente séance de travail à Montevideo avec les ambassadeurs du Vietnam, de Thaïlande, des Philippines et d'Indonésie, ainsi que le chargé d'affaires de Malaisie en Argentine et en Uruguay.

Il s'agissait de la première rencontre officielle entre des représentants du ministère uruguayen des Affaires étrangères et les ambassadeurs et chargés d'affaires de l'ASEAN.

L'ambassadrice des Philippines et présidente du Comité de l'ASEAN à Buenos Aires, Grace T. Cruz-Fabella, représentant la future présidence de l'ASEAN en 2026, a remis une invitation de la ministre philippine des Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro, au ministre uruguayen des Affaires étrangères, Mario Lubetkin, pour assister aux célébrations du 50e anniversaire du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, qui se tiendront à Manille en juillet prochain.

Un accord commercial préférentiel

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine et en Uruguay, Ngô Minh Nguyêt, a suggéré à l’Uruguay de collaborer étroitement avec le Vietnam afin de faire progresser les négociations relatives à un accord commercial préférentiel entre le Vietnam et le marché commun du Sud. Elle a également souligné l’engagement du Vietnam à soutenir la candidature de l’Uruguay à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et au Partenariat économique régional global (RCEP).

Elle a indiqué que le Vietnam continuerait de travailler en étroite collaboration avec l’Uruguay tout au long du processus de négociation, notamment en 2026, année où le Vietnam présidera la Commission ministérielle de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.

La diplomate a salué l’amitié et la coopération solides qui unissent les deux pays depuis 33 ans, soulignant que les liens politiques demeurent la pierre angulaire de la relation bilatérale, soutenus par des échanges réguliers et un mécanisme de consultation politique efficace entre les deux ministères des Affaires étrangères. Elle a également exprimé l’espoir du Vietnam d’accueillir prochainement de hauts responsables uruguayens en visite officielle.

Le Vietnam et l'Uruguay, en tant que pays maritimes, partagent un intérêt commun pour le respect du droit international de la mer et la promotion d'une gouvernance durable des océans, a-t-elle déclaré, proposant une coordination plus étroite et un partage d'expériences au sein des organisations et forums internationaux sur les affaires maritimes et océaniques. Elle a également invité l'Uruguay à soutenir la candidature du Vietnam au Tribunal international du droit de la mer pour le mandat 2026-2035.

En réponse, Mme Csukasi a remercié le Vietnam pour son soutien au processus de négociation l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) par l'Uruguay et a exprimé l'intérêt de son pays à renforcer la coordination avec l'Indonésie, qui assurera la présidence du RCEP en 2026. Elle a également fait part de son intention d'élargir la coopération dans des domaines non traditionnels tels que les énergies propres, les sciences et technologies et le développement durable, conformément au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

Selon elle, l'Uruguay assurera la présidence du Groupe des 77 (G77) cette année et accueillera à la fois le Sommet G77 + Chine et le Sommet de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes.

VNA/CVN