Le Vietnam réaffirme son engagement envers les opérations onusiennes

>> L'ONU adopte une résolution sur la coopération des Casques bleus en RDC avec la CDAA

>> Ouverture d’un cours de formation préalable au déploiement pour les Casques bleus

>> Le Vietnam célèbre une décennie de formation au maintien de la paix de l'ONU

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam soutient tous les efforts visant à rendre les opérations de maintien de la paix de l'ONU plus efficaces et mieux adaptées, avec des missions claires et réalisables, tout en étant dotées des ressources nécessaires, a affirmé l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU lors d'un débat public sur le thème "Renforcer les opérations de maintien de la paix des Nations unies : Réflexions pour l'avenir", organisé le 10 septembre à New York par le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).

Dans ce processus, une coordination étroite est nécessaire entre le Conseil de sécurité, le pays hôte et les pays contributeurs de troupes, ainsi qu'une coopération entre l'ONU et les organisations régionales concernées.

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang a souligné la nécessité de prendre des mesures efficaces pour prévenir les actes hostiles visant les forces et installations de maintien de la paix, notamment le renforcement des interactions et la construction de la confiance avec les autorités et les communautés locales.

En outre, les missions onusiennes doivent également renforcer davantage leurs capacités médicales afin de mieux protéger la santé physique et mentale de leurs officiers et soldats.

Soulignant le soutien du Vietnam accordé à l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité, l'ambassadeur a appelé à faciliter davantage la participation et les contributions des femmes aux opérations de maintien de la paix, ainsi qu'à prévenir toute forme de violence et menaces à la sécurité et à la sûreté découlant des préjugés et des injustices de genre.

Dang Hoàng Giang a réaffirmé une fois de plus le soutien et l'engagement fort du Vietnam envers les missions de maintien de la paix de l'ONU, ajoutant que le pays était disposé à déployer une première unité de police.

Placée sous la présidence de la Slovénie, ce débat du Conseil de sécurité de septembre a réuni le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé de la politique et de la consolidation de la paix, des représentants de plusieurs organisations internationales et de près de 70 États membres de l'ONU.

VNA/CVN