Ouverture de la 7e session de la XVe législature de l’Assemblée nationale à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Avant l’ouverture de la session, les dirigeants du Parti, de l'État, du Front de la Patrie vietnamienne et les députés de l'Assemblée nationale sont allés rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

Lors de la 7e session, les législateurs examineront et approuveront dix projets de loi concernant l'assurance sociale, les archives, l'industrie de la défense, la sécurité, les routes, l'ordre et la sécurité routière, la capitale, l'organisation des tribunaux populaires, la modification et le complément d’un certain nombre d'articles de la Loi sur les enchères d'actifs, etc.

En plus, ils examineront et approuveront trois projets de résolution sur le développement de la province de Nghê An et de la ville de Dà Nang, ainsi que sur le programme d’élaboration de lois et ordonnances pour 2025 et les modification du programme pour 2024.

Les députés donneront en outre leurs avis sur 11 projets de loi sur les syndicats, les patrimoines culturels, la prévention et la lutte contre la traite d’être humains, la taxe sur la valeur ajoutée…

Sont également au menu des questions concernant le développement socio-économique, le budget de l’État, la supervision de l’Assemblée nationale.

La séance d’ouverture est retransmise en direct à la Télévision du Vietnam (VTV), à la Voix du Vietnam (VOV) et sur la chaîne de télévision de l’Assemblée nationale.

