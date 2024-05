Approbation de la Planification régionale du Centre septentrional et du littoral du Centre

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé le 19 mai dans la ville de Huê, province de Thua Thiên Huê (Centre), la 4 e conférence du Conseil de coordination régionale du Centre septentrional et du littoral du Centre.

>> Le Nord et le Centre septentrional seront frappés par un froid vif

>> Plan de développement de la logistique dans la région Centre

>> Les localités du Centre septentrional déterminées à attirer davantage d'investissements

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, Trân Hông Hà, également président du Conseil de coordination régionale du Centre septentrional et du littoral du Centre, a annoncé la décision approuvant la Planification régionale pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050. Il a remis cette décision aux dirigeants des 14 localités de cette région.

La Planification régionale du Centre septentrional et du littoral du Centre pour 2021-2030, avec vision pour 2050, a été approuvée par le Premier ministre le 4 mai.

Selon la Planification, la région vise une croissance moyenne du PIB de 7,5 à 8% durant la période 2021-2030. En 2030, le PIB par habitant aux prix actuels atteindra 165 millions de dôngs, soit l'équivalent de 6.500 USD...

Photo : VNA/CVN

S’agissant de la vision pour 2050, la région se développera rapidement et durablement, jouera un rôle de locomotive dans l'économie maritime du pays. Elle disposera d’au moins deux zones urbaines et certains grands centres industriels, de services et de coopération internationale...

Lors de la conférence, les délégués ont discuté des résultats de la mise en œuvre de la résolution N°26-NQ/TW du 3 novembre 2022 du Politburo intitulée "Développement socio-économique et assurance de la défense nationale et de la sécurité du Centre septentrional et du littoral du Centre pour 2030, avec vision pour 2045".

Ils ont proposé des solutions pour mettre en œuvre efficacement la Planification régionale, les mécanismes et politiques spécifiques, ainsi que le plan de travail en 2024 du Conseil de coordination régionale.

VNA/CVN