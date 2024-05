Le Vietnam et Cuba promeuvent leur coopération en matière de justice

Une délégation de la Cour populaire suprême, dirigée par son vice-président Nguyên Van Tiên, a effectué une visite officielle à Cuba du 13 au 18 mai pour promouvoir les relations bilatérales et participer à la 11 e International Meeting of Justice and Law.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une séance de travail avec le président de la Cour populaire suprême de Cuba, Rubén Remigio Ferro, Nguyên Van Tiên a passé en revue les développements de la coopération judiciaire entre les deux pays.

Il a également informé l’hôte des principales réformes récentes du système judiciaire vietnamien, notamment le perfectionnement des institutions, la réforme des procédures administratives judiciaires, la construction de tribunaux électroniques et l’application des technologies de l’information aux activités judiciaires.

Dans sa stratégie de réforme judiciaire à long terme, le Vietnam vise une justice centrée sur le peuple, améliore la capacité des juges, construit des tribunaux électroniques et intensifie l’échange d’expériences internationales, a-t-il fait savoir.

Nguyên Van Tiên a également souligné la nécessité pour le Vietnam et Cuba de continuer à cultiver et à développer les relations étroites entre les systèmes judiciaires des deux pays dans les temps à venir.

Pour sa part, le président de la Cour suprême cubain a partagé l’orientation de modernisation du système judiciaire cubain et a souligné les points similaires dans le processus de parachèvement du système judiciaire dans les deux pays.

Exprimant son intérêt pour l’expérience vietnamienne en matière de réconciliation judiciaire, Rubén Remigio Ferro a suggéré d’organiser des échanges de connaissances ou des ateliers thématiques sur la question afin de mieux exploiter les similitudes entre les deux pays.

À cette occasion, le responsable vietnamien a remis à son homologue cubain des ordinateurs portables en cadeau de la Cour populaire suprême du Vietnam.

La 11e International Meeting of Justice and Law, qui s’est déroulée du 15 au 17 mai à La Havane, a attiré quelque 400 délégués de Cuba et d’autres pays.

Les discussions ont principalement porté sur les questions liées au vieillissement de la population, à la légalité et à l’impartialité des juges dans l’administration de la justice ; l’interprétation de la loi, des questions familiales, civiles et administratives; et la réponse à la violence domestique et sexiste.

Au cours de son séjour à Cuba, la délégation vietnamienne a assisté à une cérémonie d’offrande de fleurs en commémoration du 134e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890) dans un parc nommé d’après Hô Chi Minh à La Havane et a visité le Centre Fidel Castro.

VNA/CVN