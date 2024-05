L’Assemblée nationale travaillera sur les questions du personnel le 20 mai

>> Environ 99,5% des pétitions des électeurs ont été résolues

>> La 7e session de l’Assemblée nationale s’ouvrira le 20 mai

>> Autorisation à Truong Thi Mai à quitter ses fonctions en tant que parlementaire à l’Assemblée nationale

Photo : VNA/CVN

Le responsable a déclaré lors d’une conférence de presse dimanche 19 mai à Hanoï que le président de la République et le président de l’Assemblée nationale seront élus lors de la session et que ces travaux devraient être achevés le 22 mai au matin.

Étant donné que les organes compétents n’ont pas encore nommé de personnel pour le poste de ministre de la Police, l’Assemblée nationale ne travaillera pas sur ce poste lors de la session, a-t-il ajouté.

Le vice-président du bureau de l’Assemblée nationale, Vu Minh Tuân, a déclaré que la session sera divisée en deux phases, la première se déroulant du 20 mai au 8 juin et la seconde du 17 au 28 juin.

Les législateurs examineront et approuveront 10 projets de loi et trois projets de résolution sur le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques de développement dans la province de Nghê An, sur le pilotage d’un nouveau modèle d’administration urbaine et de mécanismes et politiques spécifiques pour la ville de Dà Nang, ainsi que sur le programme de construction des lois et ordonnances 2025 et les adaptations du programme 2024.

Ils donneront également leur avis sur 11 projets de loi, ainsi que sur des questions concernant le développement socio-économique, le budget de l’État, la surveillance parlementaire.

La séance d’ouverture sera retransmise en direct par la Télévision du Vietnam (VTV), la Voix du Vietnam (VOV) et la chaîne de télévision de l’Assemblée nationale.

VNA/CVN