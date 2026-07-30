Le trafic aérien vietnamien dépasse 76 millions de passagers en sept mois

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|Des passagers s'enregistrent à l'aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï.
|Photo : CPV/CVN
Le trafic international, avec près de 30 millions de passagers, a affiché une croissance de 11%, tandis que le trafic intérieur a dépassé 46 millions de voyageurs (+4%).
Pour le seul mois de juillet, les aéroports vietnamiens ont accueilli plus de 11 millions de passagers, en hausse de 3% par rapport au mois précédent. Parmi eux, près de 4 millions étaient des voyageurs internationaux (+2%) et plus de 7 millions des voyageurs domestiques (+4%). Le volume de fret traité s'est élevé à plus de 162.000 tonnes, en progression de 2% sur un mois.
Les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté près de 35 millions de passagers au cours des sept premiers mois de l'année (+3%), dont plus de 11 millions sur les lignes internationales et plus de 23 millions sur le réseau intérieur. Leur trafic de fret a atteint près de 267.000 tonnes, en légère hausse de 0,4% sur un an.
Par ailleurs, le volume total de marchandises traitées par les aéroports du pays a dépassé un million de tonnes, soit une augmentation de 11% par rapport à la même période de 2025.
L'Autorité de l'aviation civile a également indiqué que 197 sanctions administratives avaient été prononcées pour des infractions aux règles de sécurité aérienne au cours des sept premiers mois de l'année, en baisse de 14% sur un an. Cette évolution traduit une amélioration globale du respect des normes de sécurité dans le secteur.
VNA/CVN