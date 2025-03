Le Japon met aux enchères du riz tiré de ses réserves stratégiques face à l’envolée des prix

>> Le Japon confronté à son pire incendie de forêt en 50 ans, qui continue de se propager

>> Japon : la pluie offre un répit face au pire incendie de forêt depuis 50 ans

>> Feux de forêt au Japon : la pluie freine la propagation de l'incendie

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Face à une demande plus forte et sur fond d'importantes perturbations des circuits commerciaux, le prix du riz a bondi depuis l'été 2024. Les prix du riz ont encore enregistré une envolée record de 71,8% sur un an en janvier, selon les chiffres officiels.

Pour enrayer cette tendance, le gouvernement japonais a annoncé mi-février avoir décidé de débloquer ses réserves stratégiques de riz, en mettant jusqu'à 210.000 tonnes sur le marché - dont une grosse partie est mise lundi 10 mars aux enchères.

"Il s'agit d'une situation très anormale", a déclaré Taku Eto, ministre de l'Agriculture, devant le Parlement. La flambée des prix découle de facteurs complexe, dont une demande accrue - avec les achats paniques déclenchés en août par un avertissement au "méga séisme", et la mauvaise récolte 2023 (consommée l'an dernier, donc) pénalisée par de fortes chaleurs, ce qui a réduit l'offre.

Facteur aggravant du problème, certains négociants ont tenté de faire du profit en attendant le moment opportun pour vendre leurs stocks de riz, selon les autorités. Le ministère de l'Agriculture devrait désigner d'ici mercredi 12 mars les candidats retenus pour l'achat de 150.000 tonnes de riz, et les stocks mis aux enchères devraient être disponibles dans les magasins d'ici la fin du mois de mars.

"En éliminant les zones engorgées du réseau de distribution, nous espérons soulager les difficultés des consommateurs", a ajouté M. Eto. Le ministère a indiqué qu'il prévoyait également de libérer un autre lot de 60.000 tonnes de riz, si nécessaire, pour soulager les consommateurs.

Le Japon - qui stocke actuellement environ un million de tonnes de riz pour des situations d'urgence - avait promulgué dès 1995 une loi pour constituer des stocks stratégiques de riz, après qu'une très mauvaise récolte de riz deux ans plus tôt a poussé les consommateurs à se ruer dans les supermarchés.

Mais jusqu'à récemment, ces réserves gouvernementales ne pouvaient être débloquées qu'en cas de grave perte de récolte ou de catastrophe. Les nouvelles règles permettent d'y recourir aussi si la distribution s'enraye et peine à répondre aux besoins.

Le Japon avait déjà recouru à ces réserves, mais c'est la première fois qu'il les débloque en raison de tensions sur les prix et de perturbation dans la distribution.

APS/VNA/CVN