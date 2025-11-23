L’épouse du PM vietnamien renforce la solidarité et les échanges culturels

Dans le cadre de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet du G20 et de ses activités bilatérales en Afrique du Sud du 21 au 23 novembre, son épouse, Lê Thi Bich Trân, a mené un programme riche en activités socioculturelles.

>> Le Premier ministre multiplie les rencontres en marge du Sommet du G20

>> Le Vietnam renforce ses échanges avec l’ONU et l’Australie

>> Le Vietnam renforce sa coopération avec les Pays-Bas et Singapour

L’épouse du PM vietnamien a rencontré Humile Mashatile, épouse du vice-président sud-africain, Bawinile Lamola, épouse du ministre des Affaires étrangères, ainsi que Karem Ruiz de Rivieres, représentante des conjoints du corps diplomatique. Soulignant les similitudes entre les deux pays malgré la distance géographique, les parties ont réaffirmé leur soutien historique et actuel dans leurs efforts de développement national.

Photo : VNA/CVN

Accompagnée de ces personnalités, Lê Thi Bich Trân s’est rendue dans le township de Tsakane, dans le Gauteng, une zone historiquement marquée par l’exploitation minière. Au rythme des danses africaines traditionnelles, elle a remis des produits de première nécessité et des fournitures scolaires aux habitants locaux.

À cette occasion, elle a souligné que le Vietnam et l’Afrique du Sud accordent une même priorité au bien-être social, réaffirmant la politique constante de l’État vietnamien consistant à « ne laisser personne de côté ». Elle a encouragé les élèves locaux à surmonter les difficultés, les qualifiant de future génération clé pour l’amitié bilatérale.

Enfin, la délégation a visité le village culturel de Lesedi, dans le “ Berceau de l'humanité” (Cradle of Humankind) - site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette visite a permis de découvrir les cultures des tribus Zulu, Xhosa, Pedi, Basotho et Ndebele.

VNA/CVN