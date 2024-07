Hô Chi Minh-Ville

Promotion des échanges commerciaux entre les entreprises vietnamiennes et indiennes

>> Amélioration des industries manufacturières après cinq mois

>> Une conférence promeut la connectivité commerciale entre le Vietnam et l’Inde

>> Le Vietnam favorise la promotion du commerce en Inde

Organisé conjointement par le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), l'Association des entreprises mécaniques et électriques d’Hô Chi Minh-Ville (HAMEE), le consulat général indien à Hô Chi Minh-Ville et la Confédération de l'industrie indienne (CII), l'événement visait à aider les entreprises vietnamiennes en général et celles de Hô Chi Minh-Ville en particulier, spécialisées dans les domaines de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, du numérique et de l'énergie à se connecter et à échanger avec celles de l’Inde sur leurs expériences et techniques, en mettant à jour les dernières technologies pour satisfaire aux exigences des normes techniques d’exportation des produits vers le marché indien.

Un des 10 plus grands partenaires commerciaux

S’exprimant lors de l'événement, le directeur adjoint de l'ITPC, Dào Minh Chanh, a déclaré qu'au cours des dernières années, le partenariat stratégique global Vietnam - Inde avait obtenu des résultats impressionnants dans de nombreux domaines, notamment celui du commerce. L'Inde est actuellement l'un des 10 plus grands partenaires commerciaux du Vietnam. Selon les statistiques du Département général des douanes vietnamiennes, le chiffre d'affaires bilatéral d'import et d'export entre les deux pays au cours des six premiers mois de 2024 est estimé à 7,18 milliards d'USD, dont celui du Vietnam vers l'Inde à 4,37 milliards d'USD. Les articles exportés du Vietnam vers l’Inde sont principalement des téléphones et leurs composants (924 millions d’USD), des ordinateurs - des produits électroniques et leurs composants (817 millions d’USD), des machines - équipements et appareils électroménagers (409 millions d’USD), des produits chimiques (162 millions d’USD), et du café (31 millions d’USD). En sens inverse, les importations majoritaires du Vietnam depuis l’Inde le plus sont du fer et de l'acier de toutes sortes (124 millions d’USD) et des produits pharmaceutiques (164 millions d’USD).

Les relations commerciales entre Hô Chi Minh-Ville et l'Inde ont connu une bonne évolution. Le chiffre d'affaires des exportations d’Hô Chi Minh-Ville vers l'Inde au cours des six premiers mois de 2024 est estimé à 240 millions d'USD, soit une augmentation de 18% par rapport à la même période en 2023.

Selon le directeur adjoint Dào Minh Chanh, l'Inde a toujours été un partenaire commercial stratégique et important du Vietnam. Les deux parties ont encore beaucoup de potentiel à exploiter, notamment dans des secteurs tels que ceux de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, du numérique et de l’énergétique. Le Vietnam et l'Inde se concentrent sur le développement de toutes ces industries, à l’heure où les deux parties cherchent de nouveaux partenaires et marchés. C’est le moment idéal pour promouvoir la coopération dans une direction plus efficace.

Dào Minh Chanh a également ajouté que Hô Chi Minh-Ville est un centre majeur de l'économie, de la finance, du commerce, de la culture, de la science, de la technologie, de l'innovation, de l'éducation et de la formation au Vietnam. Elle se concentre sur un développement économique rapide et durable basé sur des modèles de croissance innovants, sur la restructuration de l'économie basée sur une économie de la connaissance, sur l'application de la science et de la technologie, sur l'innovation et sur une productivité du travail élevée. Jusqu’en 2030, Hô Chi Minh-Ville fixe l’objectif de devenir une zone urbaine intelligente, une ville industrielle aux services modernes, une locomotive de l'économie numérique et de la société numérique et un centre économique- financier - commercial - culturel - éducatif - scientifique et technologique majeur en Asie du Sud-Est.

Selon le vice-président de HAMEE, Trân Hoài Nam, avec des avantages tels qu'une main-d'œuvre jeune, un large marché et une économie à la croissance rapide, les entreprises des deux pays peuvent promouvoir la coopération dans divers domaines créateurs d’opportunités de coopération, d'investissement et d'affaires pour les entreprises des deux pays que sont ceux de la fabrication et de la production, de l'ingénierie mécanique, de la construction d'infrastructures, des énergies renouvelables, des technologies informatiques, de la promotion de la recherche scientifique et de l'application des nouvelles technologies. Il a souligné que HAMEE est prêt à "servir de pont entre les entreprises vietnamiennes en général et celles de Hô Chi Minh-Ville en particulier avec celles de l’Inde pour organiser des conférences de promotion et des expositions commerciales et améliorer le transfert de technologie en créant des canaux commerciaux et en tirant les leçons des expériences entre experts et entreprises".

Pour sa part, Rohit Sharma, chef du département de CII d’ASEAN et d’Océanie, a affirmé que le Vietnam et l'Inde ont encore beaucoup de potentiel et de marge de développement grâce aux grands marchés des deux pays, notamment les domaines comme la mécanique, l’électricité, l’électronique, le numérique et l'énergie. Rohit Sharma croit que grâce aux efforts des deux parties pour comprendre les besoins du marché, connecter les entreprises et mettre en œuvre des activités de promotion des investissements et du commerce, les activités d’importation et d’exportation entre les deux pays seront favorisées.

La délégation des entreprises indiennes espère que grâce aux programmes d'échange et de promotion commerciale, elle trouvera de nombreux partenaires potentiels appropriés et de nouvelles opportunités de coopération commerciale et d'import-export. Cela contribuera à améliorer l'efficacité de la coopération du monde des affaires et à promouvoir davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Texte et photos : Tân Dat/CVN