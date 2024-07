Des perspectives de coopération commerciale Vietnam - Canada

Photo : VN+/CVN

Le ministre a souligné le rôle de la communauté des Vietnamiens au Canada dans les relations de coopération bilatérale et de nouvelles opportunités pour la communauté des Vietnamiens au Canada et les entreprises vietnamiennes et canadiennes participer à des projets importants au Vietnam.

L'aide au développement du Canada au Vietnam a commencé dans les années 1990. À ce jour, avec près de 200 programmes totalisant 1,35 milliard d'USD, le Canada a contribué de manière significative aux efforts de réduction de la pauvreté, d'industrialisation et de modernisation au Vietnam.

Au cours des dernières années, pour soutenir le processus d'industrialisation du Vietnam et la lutte contre le changement climatique, le Canada a mené de nombreux projets pratiques pour aider le Vietnam à protéger l'environnement, à gérer la pollution et à surveiller les émissions. Le Canada est un partenaire de longue date dans le renforcement des capacités de gestion de la pollution industrielle au Vietnam, l'aidant à faire face à l'impact du changement climatique et à s'orienter vers une croissance économique durable. Le Canada est également une source d'expérience en matière de nouvelles technologies et de formation de haute qualité en ressources humaines ainsi que d'offre de financement vert, aidant ainsi le Vietnam dans son processus de transition économique verte, a remarqué le ministre.

Au début de 2024, il a choisi le Vietnam comme premier pays de la région Asie-Pacifique à visiter à son nouveau poste, ce démontrant ainsi son intérêt pour le renforcement du partenariat intégral Canada - Vietnam. Il a annoncé que le Canada continuerait à accorder au Vietnam environ 30 millions de dollars pour la mise en oeuvre des projets visant une croissance durable, aidant le Vietnam à développer le commerce et les investissements, à accroître la résilience des chaînes d'approvisionnement et à construire un avenir vert et durable.

Selon le ministre, les projets d'aide au développement du Canada offriront de nombreuses opportunités de collaboration entre les entreprises des deux pays, notamment les entreprises de technologie et d'innovation œuvrant dans les domaines de la transition énergétique, des énergies renouvelables et des technologies propres, a-t-il estimé.

VNA/CVN