Promotion des ressources des Vietnamiens à l’étranger pour le développement du pays

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 18 juillet une conférence avec les chefs des agences représentatives du pays à l'étranger sur le renforcement de la diplomatie économique pour promouvoir la croissance économique au cours des six derniers mois de 2024 et des années suivantes.

Passant en revue les résultats socio-économiques positifs du premier semestre 2024, le chef du gouvernement a souligné que la macroéconomie restait stable, l'inflation était contrôlée et la croissance était favorisée, en plus de garantir les grands équilibres de l'économie et du marché du travail.

"Bénéfices harmonieux, risques partagés"

Il a affirmé que de tels résultats ont été obtenus grâce à l'action de l'ensemble du système politique, sous la direction du Parti, régulièrement et directement du Politburo et du Secrétariat, dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, avec le soutien de l'Assemblée nationale, la gestion active du gouvernement, la participation des individus et des entreprises et le soutien des amis internationaux dans l'esprit de "bénéfices harmonieux, risques partagés".

Il a noté que ces derniers temps, la diplomatie économique avait obtenu des résultats plus positifs, substantiels et efficaces, et a salué les contributions des agences représentatives du Vietnam à l'étranger, du monde des affaires et de la population au développement socio-économique du pays.

Il a indiqué que dans les années à venir, l'objectif de croissance du Produit Intérieur Brut du gouvernement sera supérieur au niveau de 6,5 à 7%, afin de contribuer à la réussite de la mise en œuvre des objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti communiste.

Il a également évoqué la mise en œuvre d'avancées stratégiques en matière d'infrastructures, avec l'objectif d'achever trois mille kilomètres d'autoroutes d'ici fin 2025 ; construire des lignes ferroviaires à grande vitesse ; établir de grands ports maritimes et développer de nouveaux aéroports tels que l’aéroport international Long Thành et agrandir ceux existants tels que Nôi Bài, Tân Son Nhât, ainsi que promouvoir les infrastructures vertes, les infrastructures numériques et les infrastructures de lutte contre le changement climatique.

Le Vietnam se concentre également sur l'amélioration des institutions, avec la promulgation de lois importantes, augmentant ainsi l'attractivité de l'environnement d'investissement, améliorant la qualité des ressources humaines, en particulier celles dans les domaines émergents tels que l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie numérique, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et le cloud computing, a-t-il souligné.

L'innovation, la science et la technologie ainsi que la quatrième révolution industrielle sont considérées comme des moteurs du développement, a-t-il déclaré.

Produits de haute qualité à des prix compétitifs

Il a demandé que les agences de représentation du Vietnam à l'étranger se concentrent sur le renforcement des exportations et, à cette fin, qu'elles favorisent les marchés d'exportation, la coopération économique, le commerce, les investissements, les échanges entre les peuples et le tourisme.

Il a exhorté les entreprises à se connecter activement avec ces entités représentatives pour promouvoir dans le monde les produits vietnamiens de haute qualité et à des prix compétitifs, en se concentrant sur les besoins du marché mondial.

Il a exhorté à promouvoir l'expansion des marchés du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud, en favorisant l'exportation de produits Halal, ainsi que continuer à négocier et à signer des accords de libre-échange avec le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud.

Il a exhorté les agences nationales de représentation à l'étranger à surveiller de près la situation des mesures de défense commerciale appliquées par les pays aux produits d'exportation vietnamiens et à prendre des mesures de réponse rapides.

Les agences représentatives du Vietnam à l'étranger, les entreprises, les ministères et les secteurs doivent étudier des solutions nouvelles et innovantes pour attirer les investissements et les financements pour le développement, et acquérir des technologies avancées pour une meilleure application dans le pays, a-t-il recommandé.

