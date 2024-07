Bac Liêu multiplie ses efforts pour faire retirer le "carton jaune" contre la pêche INN

Le Comité populaire de la province de Bac Liêu (Sud) a organisé jeudi 18 juillet une conférence thématique sur la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

C'était l'occasion pour Bac Liêu de mettre en œuvre des tâches contre la pêche INN selon la direction du Secrétariat, du gouvernement, du Premier ministre et du Comité directeur national sur la lutte contre la pêche INN et de fixer des objectifs et des tâches dans les temps à venir.

Le président du Comité populaire provincial de Bac Lieu, Pham Van Thiêu, a souligné la nécessité de mettre en œuvre de manière drastique les solutions synchrones pour protéger les ressources aquatiques, la biodiversité, l'environnement aquatique et améliorer la prise de conscience des habitants.

Selon Luu Hoàng Ly, directeur du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, ces dernières années, Bac Liêu a toujours maintenu un contrôle strict des personnes et des bateaux de pêche ; traité strictement les bateaux dépourvus de procédures complètes, de documents, de matériel de communication et d'équipement de sécurité maritime. Actuellement, 100% des bateaux de Bac Liêu d'une longueur de 15 m ou plus participant à l'exploitation de la pêche ont installé des équipements de surveillance des croisières.

Dans les temps à venir, le secteur agricole de la province de Bac Liêu se coordonnera avec les agences compétentes pour se concentrer sur le contrôle et la gestion des activités des navires de pêche, la supervision de l'exploitation des produits halieutiques, la traçabilité des produits aquatiques et le traitement sévère des violations de la pêche INN.

Selon Pham Van Thiêu, sa province considère la lutte contre la pêche INN comme une tâche urgente et importante à long terme pour le développement durable du secteur de la pêche. Tous les niveaux, branches et localités doivent être drastiques dans la direction et le règlement immédiat des lacunes et les limites liées à la lutte contre la pêche INN avant la 5e inspection de la Commission européenne au Vietnam prévue en octobre prochain.

VNA/CVN