Le Vietnam et le Cambodge œuvrent constamment pour renforcer leurs relations

>> Les médias cambodgiens mettent en avant les relations Vietnam -Cambodge

>> Un nouveau moteur dans la coopération commerciale Vietnam - Cambodge

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Phnom Penh, Uch Leang, directeur par intérim du Département des études asiatiques, africaines et du Moyen-Orient de l’Institut des relations internationales du Cambodge à l’Académie royale du Cambodge, a déclaré lors de la visite au Vietnam du Premier ministre cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet en décembre 2023, que les deux parties partageaient leur souhait d’approfondir leurs relations traditionnelles.

Les dirigeants des deux pays se sont également engagés à maintenir, renforcer et élargir la coopération dans divers domaines, notamment l’éducation, le commerce, l’investissement, le tourisme, la culture, la défense et la sécurité nationales ainsi que les questions frontalières, a-t-il déclaré.

L’universitaire a noté que le bon voisinage a été cultivé et renforcé par des générations de dirigeants et de citoyens cambodgiens, et a rappelé le soutien opportun et efficace du Vietnam au Cambodge lors de sa lutte passée contre le régime génocidaire de Pol Pot.

S’adressant à la cérémonie marquant le 47e Jour de commémoration de la "marche vers la libération nationale du régime génocidaire de Pol Pot" (20 juin 1977) dans la province de Tbong Khmum, le Premier ministre Hun Manet a affirmé que le Cambodge se souviendra à jamais de l’engagement et des contributions des soldats volontaires et des experts vietnamiens à sa lutte de libération nationale, selon Uch Leang.

Soulignant les fondements solides de relations éprouvées, l’universitaire a déclaré que les similitudes dans les politiques étrangères des deux pays ont créé un élan pour que leur amitié se développe à un niveau plus élevé, de manière plus intensive, plus étendue et plus efficace dans tous les domaines, devenant ainsi un lien inestimable, durable et propriété commune inébranlable des peuples des deux nations.

Les deux pays se sont soutenus mutuellement au cours de leurs luttes passées pour la libération nationale, et ils travaillent à promouvoir la tradition, en se soutenant mutuellement lors des forums régionaux et internationaux, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN