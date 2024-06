Le Vietnam veut booster sa coopération avec la région italienne de Calabre

L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a effectué les 20 et 21 juin une visite de travail à Calabre pour chercher des moyens de renforcer la coopération entre les localités de cette région italienne et le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate vietnamien a eu une séance de travail avec la vice-présidente de la Calabre, Giuseppina Princi, qui a exprimé son espoir que la visite ouvrira des opportunités spécifiques de coopération avec le Vietnam.

Elle a déclaré que la Calabre appréciait des modèles de développement et d'innovation du Vietnam ainsi que ses réalisations de développement socio-économique ces dernières années, en particulier la transformation numérique et l'innovation, qui sont également des domaines prioritaires dans lesquels la région souhaite accroître l'échange d'expériences et promouvoir la coopération, à côté du commerce, de l’investissement, du tourisme, de la culture et de l’éducation.

Le diplomate vietnamien a hautement apprécié le partenariat stratégique et la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays, avec de nombreux résultats positifs dans les domaines politique, économique, commercial, culturel et des échanges entre les peuples.

Ces avantages, ainsi que les similitudes dans les priorités et politiques de développement des deux parties, constitueront des conditions positives pour les aider à promouvoir la coopération, conformément à leur potentiel, a-t-il ajouté.

À cette occasion, l'ambassadeur Duong Hai Hung a rencontré les autorités des villes de Cantazaro et Vibo Valentia et a participé à des activités de connexion économique telles que le Forum de connexion Vietnam - Calabre organisé par la Confédération générale de l'industrie italienne (Confindustria) et une table ronde sur la coopération économique avec des entreprises typiques de Vibo Valentia.

Il a salué le projet des entreprises calabraises d'envoyer des délégations de travail au Vietnam dans les temps à venir, s'engageant à toujours les soutenir dans le processus de recherche et de déploiement des activités de coopération au Vietnam.

VNA/CVN