Les relations entre le Vietnam et le Maroc continuent de se renforcer

Les relations entre le Vietnam et le Maroc ont continué de se renforcer et de se développer, fondées sur la solidarité et le soutien pendant la guerre et dans le processus de construction et de développement du pays, a déclaré samedi 26 juillet le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân.