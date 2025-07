Le législateur suprême dialogue sur la promotion des relations Vietnam - Maroc

Dans son allocution, le législateur suprême a salué ce dialogue comme une opportunité importante pour les entreprises des deux parties d’explorer le potentiel de coopération et d’investissement, dans le but de favoriser des liens économiques durables et bénéfiques pour les deux nations.

Il s’est réjoui de sa visite au Maroc, pays magnifique et hospitalier, et a souligné le succès de ses rencontres avec le Premier ministre Aziz Akhannouch, le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami et le président de la Chambre des conseillers Mohamed Ould Errachid.

Il a affirmé que la visite de la délégation vietnamienne visait à renforcer la coopération législative et à insuffler un nouvel élan à une collaboration bilatérale plus large. Le Vietnam, a-t-il souligné, accorde une grande importance à son amitié avec les pays africains, en particulier le Maroc.

Trân Thanh Mân a présenté les récentes réalisations socio-économiques du Vietnam malgré les nombreux défis auxquels il est confronté. En 2024, le PIB du pays a progressé de 7,09%, les 15 principaux objectifs de développement ont été atteints ou dépassés, le PIB a atteint environ 470 milliards de dollars et le revenu par habitant a dépassé 4 700 dollars. Au premier semestre 2025, la croissance du PIB était estimée à 7,52%.

Le Vietnam est aujourd’hui la 34e économie mondiale et poursuit son expansion dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des services. Au cours du premier semestre 2025, les investissements directs étrangers enregistrés au Vietnam ont atteint environ 20 milliards de dollars, a-t-il noté.

Malgré ces bases solides, il a reconnu que la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et le Maroc restait en deçà de son potentiel. Les échanges commerciaux bilatéraux demeurent modestes et les projets d’investissement limités. Il a encouragé les deux parties à utiliser le dialogue pour lever les obstacles, améliorer le cadre juridique et œuvrer à une collaboration économique durable.

À l’avenir, Trân Thanh Mân a appelé à l’achèvement d’un cadre juridique bilatéral, notamment par la révision et la signature des accords restants. Il a également plaidé pour un renforcement des partenariats public-privé (PPP) dans les domaines de compétence mutuelle.

Le Vietnam, a-t-il déclaré, est prêt à partager son expérience en matière de création de chaînes de valeur agricoles et de produits de la mer, de centres de traitement des exportations et de plateformes de négoce de matières premières adaptées aux conditions climatiques et sociales du Maroc. Il a également souligné l’importance de renforcer les liens commerciaux. Les chambres de commerce et d’industrie des deux pays devraient promouvoir les missions commerciales, les expositions et les foires afin d’aider les entreprises à identifier des opportunités concrètes, a-t-il suggéré.

Concernant la coopération multilatérale en Afrique, le président de l’Assemblée nationale a noté que le Maroc, compte tenu de sa position stratégique et de son influence régionale croissante, pourrait collaborer avec le Vietnam sur des projets trilatéraux ou quadrilatéraux, notamment dans les domaines de l’agriculture et des technologies, avec le soutien de donateurs internationaux. Les atouts du Vietnam comprennent l’agriculture, le textile et la chaussure.

S’agissant des échanges législatifs, il a proposé une coopération régulière entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Parlement marocain afin de créer un espace juridique favorable aux investissements marocains au Vietnam et vice-versa.

Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, a déclaré que ce dialogue reflétait l’intérêt commun des dirigeants des deux pays à soutenir leurs communautés d’affaires et à renforcer leurs liens économiques fondés sur la confiance mutuelle, le respect et des relations amicales de longue date.

Il a souligné les récentes avancées du Maroc en matière de développement sous la direction du Roi et du Gouvernement, décrivant le pays comme une porte d’entrée essentielle vers l’Afrique, doté d’une économie stable et en pleine croissance, d’infrastructures de pointe, dont le réseau ferroviaire à grande vitesse, le premier du genre en Afrique, et d’un réseau autoroutier en expansion, ainsi que d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Le Maroc, a-t-il ajouté, a défini une vision à l’horizon 2030, avec des priorités dans les énergies renouvelables, le tourisme et les services.

Il a considéré le Vietnam comme l’une des économies les plus ouvertes au monde, avec des atouts dans les domaines de la transformation des produits agricoles, de l’électronique et de l’éducation, ce qui en fait un partenaire de choix pour de nombreux pays. Une coopération renforcée entre le Maroc et le Vietnam, notamment dans les domaines de l’aviation, des énergies vertes et de la logistique, créera des opportunités substantielles pour les deux parties.

Avec le développement rapide des échanges commerciaux entre les deux pays, le dialogue a constitué une plateforme précieuse pour connecter leurs économies. Il a exprimé l’espoir que le partenariat maroco-vietnamien devienne un modèle de coopération Afrique - Asie.

Au cours du dialogue, des représentants des ministères vietnamiens ont présenté le climat d’investissement du pays, proposé des solutions pour renforcer les liens commerciaux et industriels bilatéraux, et partagé des propositions visant à renforcer la coopération dans le secteur agricole. Les entreprises des deux pays ont échangé leurs points de vue sur des opportunités d’investissement spécifiques.

Les deux pays ont également signé un protocole d’accord visant à promouvoir la coopération en matière d’investissement entre le Vietnam et le Maroc.

