Cérémonie d’accueil solennelle du secrétaire général Tô Lâm au Cambodge

Dans la matinée du 6 février, la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en visite d’État au Cambodge, a été solennellement organisée au Palais royal du Cambodge.

Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, et le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, étaient également présents.

Mandaté par le roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Samdech Techo Hun Sen a présidé la cérémonie d’accueil officielle.

Ces dernières années, les relations Vietnam - Cambodge ont enregistré des résultats très positifs et concrets. La confiance politique entre les deux pays s’est renforcée, constituant une base solide pour orienter la coopération globale dans tous les domaines. Les visites et échanges réguliers entre les dirigeants des deux pays ont contribué à consolider cette confiance politique et à améliorer l’efficacité de la coordination bilatérale.

La coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier solide des relations bilatérales, tandis que la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement connaît un développement substantiel. À travers les activités éducatives, les échanges culturels et les jumelages entre localités, la compréhension mutuelle et les liens d’amitié entre les peuples des deux pays, en particulier entre les jeunes générations, sont de plus en plus renforcés.

La visite d’État au Cambodge du secrétaire général Tô Lâm et de la délégation vietnamienne de haut niveau revêt une portée et une signification politiques particulières, traduisant clairement la grande priorité accordée par le Parti et l’État vietnamiens, ainsi que par le secrétaire général Tô Lâm personnellement, au développement et au renforcement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération globale, durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.

