La visite du chef du Parti au Cambodge ouvre une nouvelle phase de la coopération bilatérale

La visite d’État au Cambodge, le 6 février, du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, devrait marquer le début d’une nouvelle phase de coopération plus large et plus étroite entre les deux pays.

Selon le Département du développement des marchés extérieurs du ministère de l’Industrie et du Commerce, le commerce bilatéral a continué d’enregistrer une croissance positive ces dernières années, réaffirmant son rôle de pilier essentiel de la coopération bilatérale, notamment dans un contexte de volatilité persistante de l’économie mondiale et régionale.

Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge à l’échelle mondiale, derrière la Chine et les États-Unis, et son premier partenaire au sein de l’ASEAN. Inversement, le Cambodge se classe au cinquième rang des partenaires commerciaux du Vietnam au sein de l’ASEAN, derrière la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie et Singapour.

En 2025, les échanges bilatéraux ont atteint 11,3 milliards de dollars, soit une hausse de 12% par rapport à 2024. Sur ce total, les exportations vietnamiennes vers le Cambodge se sont élevées à 5,67 milliards de dollars, tandis que ses importations en provenance du Cambodge ont atteint 5,66 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,4 % sur un an.

Afin de promouvoir le commerce bilatéral, le ministère de l’Industrie et du Commerce a mis en œuvre de nombreuses actions de facilitation et de promotion des échanges. En particulier, le 28 avril 2025, les deux ministères ont signé un mémorandum d’entente relatif à la promotion du commerce bilatéral pour la période 2025-2026, accordant des préférences tarifaires spéciales pour les produits phares de chaque partie, à des niveaux plus avantageux que ceux prévus par l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA). Cet accord donne un nouvel élan à l’objectif commun de porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars.

Rien qu’en 2025, le ministère de l’Industrie et du Commerce a coordonné avec les autorités cambodgiennes l’organisation de plus de 15 activités de promotion commerciale et de réseautage, incluant des délégations commerciales, des salons professionnels et des forums sur le commerce frontalier, afin de renforcer l’accès au marché pour les produits vietnamiens.

En matière d’investissement, le Vietnam compte 229 projets d’investissement valides au Cambodge, pour un capital total enregistré de 2,94 milliards de dollars, se classant ainsi deuxième parmi les 85 destinations d’investissement à l’étranger du Vietnam. Les investissements vietnamiens sont présents dans la plupart des secteurs clés de l’économie cambodgienne, et de nombreux projets fonctionnent de manière stable et efficace, contribuant concrètement au développement socio-économique du Cambodge.

Renforcement de la coopération

Des experts soulignent que les similarités culturelles, la proximité géographique, les coûts logistiques compétitifs et les préférences tarifaires de l’ASEAN dans le cadre de l’ATIGA ont permis aux produits et aux entreprises vietnamiennes d’accroître leur part de marché au Cambodge. Parallèlement, la qualité et l’adaptabilité des produits vietnamiens se sont constamment améliorées, répondant aux normes internationales et à la demande des consommateurs locaux.

Afin de libérer pleinement le potentiel de la coopération économique et commerciale bilatérale, le ministère de l’Industrie et du Commerce a insisté sur la nécessité pour les deux parties de poursuivre l’examen et la mise en œuvre effective des accords signés, de promouvoir les échanges commerciaux et la connectivité frontalière, de renforcer la promotion du commerce dans les secteurs complémentaires, de réformer les procédures administratives, de moderniser les infrastructures frontalières et logistiques et de renforcer la coordination dans la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale. Ces efforts contribueront à jeter les bases d’une phase plus approfondie et plus durable du partenariat économique Vietnam-Cambodge dans les années à venir.

VNA/CVN