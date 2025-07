Le Vietnam et la Suisse entretiennent des relations épanouissantes

Le Vietnam et la Suisse entretiennent des relations en constante évolution, la coopération au développement et les liens économiques étant des piliers essentiels du partenariat, selon l’ancien ambassadeur de Suisse au Vietnam, Ivo Siber.

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Genève à l’occasion de la participation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement, Ivo Siber a souligné que depuis le début des relations diplomatiques en 1971, les liens bilatéraux n’ont cessé de se renforcer.

La coopération au développement et la coopération économique ont été les principaux moteurs de ces progrès depuis le début des années 1990 et devraient être encore renforcés à l’avenir.

Soutenir l’adhésion du Vietnam à l’OMC

Il a déclaré que la Suisse avait fermement soutenu l’adhésion du Vietnam à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui a ouvert la voie à de nouvelles opportunités pour les entreprises vietnamiennes et suisses.

Les entreprises suisses ont investi à ce jour plus de deux milliards de dollars au Vietnam.

Au-delà des liens économiques, les relations bilatérales se sont également élargies à des domaines tels que les échanges culturels, le tourisme, les échanges populaires et le dialogue politique.

Ivo Siber s’est dit optimiste quant au fait que les contacts de haut niveau entre les deux pays donneront un nouvel élan aux négociations sur un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est membre.

Il a souligné que l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), signé en 2020, était un modèle de réussite démontrant l’importance de tels accords pour renforcer les liens commerciaux, d’investissement et au-delà.

Le prochain cycle de négociations officielles entre le Vietnam et l’AELE devrait avoir lieu début septembre à Genève. Des délégations parlementaires des pays membres de l’AELE se coordonnent également avec leurs homologues vietnamiens en vue d’une visite au Vietnam au printemps prochain.

Dans le contexte des récentes perturbations du commerce mondial, Siber a souligné qu’une conclusion rapide de l’AELE - Vietnam stimulerait les échanges commerciaux et les investissements. Grâce à des intérêts communs et à l’engagement constant de la Suisse en faveur de la coopération internationale et de l’État de droit, les deux pays sont bien placés pour parvenir à des résultats mutuellement bénéfiques allant au-delà d’un accord commercial conventionnel.

Il a souligné que le dialogue permanent et l’identification de valeurs communes aideront les deux parties à renforcer leur collaboration pour des progrès partagés. La visite actuelle du président de l’Assemblée nationale du Vietnam en Suisse et la relance des négociations sur l’ALE constituent des avancées concrètes, renforcées par la dynamique de coopération au sein de l’ASEAN, des Nations unies, de divers cadres multilatéraux et du Forum économique Suisse - Vietnam (SVEF).

VNA/CVN