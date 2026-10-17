Le Vietnam et la Hongrie renforcent leur coopération dans l’agriculture et les sciences et technologies

Le Vietnam et la Hongrie entendent renforcer leur coopération dans l’agriculture, la recherche scientifique et le transfert de technologies, notamment dans les biotechnologies, l’agriculture intelligente et les applications de l’intelligence artificielle.

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Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bùi Lê Thái, a rencontré le 14 octobre après-midi, le Professeur Csaba Gyuricza, recteur de l’Université hongroise d’agriculture et des sciences de la vie (MATE), afin de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la recherche scientifique et du transfert de technologies.

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur Bùi Lê Thái a salué les réalisations de la MATE, l’un des principaux établissements d’enseignement et de recherche de Hongrie et d’Europe centrale dans les domaines de l’agriculture et des sciences de la vie. Il s’est félicité des résultats de la coopération entre la MATE et les universités vietnamiennes ces dernières années, notamment dans la recherche scientifique, les technologies alimentaires et les programmes de formation conjoints.

Soulignant que le Vietnam s’emploie à renouveler son modèle de croissance en s’appuyant sur les sciences et les technologies, l’innovation et la transformation numérique, l’ambassadeur a proposé à la MATE de renforcer sa coopération avec les partenaires vietnamiens dans des domaines où les compétences des deux parties se complètent et où les besoins convergent, tels que les biotechnologies, la sélection de variétés adaptées au changement climatique, la transformation et la conservation des produits agricoles, l’aquaculture durable, l’agriculture intelligente et les applications de l’intelligence artificielle (IA).

Jouer un rôle de passerelle

Photo : VNA/CVN

Le Professeur Csaba Gyuricza a présenté les activités de coopération déjà menées entre la MATE et les universités vietnamiennes et exprimé le souhait d’élargir cette coopération dans les domaines de la formation, de la recherche et du transfert de technologies. L’université est disposée à accueillir des chercheurs vietnamiens pour des séjours de recherche et à élaborer des programmes de formation adaptés aux besoins du Vietnam.

Les deux parties ont également échangé sur les moyens de promouvoir des projets de recherche conjoints, de mettre en place des programmes de formation en partenariat et de renforcer les échanges d’étudiants et d’enseignants. À l’heure actuelle, 51 étudiants vietnamiens poursuivent leurs études à la MATE, du premier cycle universitaire jusqu’au doctorat.

L’ambassadeur Bùi Lê Thái a affirmé que l’ambassade du Vietnam en Hongrie était prête à faciliter les échanges et à jouer un rôle de passerelle pour aider la MATE à renforcer ses liens avec les établissements vietnamiens de formation et de recherche ainsi qu’avec les entreprises du pays.

Cette rencontre devrait donner un nouvel élan à la coopération entre le Vietnam et la Hongrie dans les domaines de l’éducation, des sciences et des technologies, en favorisant la concrétisation de programmes et de projets utiles, notamment en matière de transfert de technologies.

VNA/CVN