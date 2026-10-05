M. Trân Câm Tu reçoit une délégation du Parti des travailleurs hongrois

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trân Câm Tu, a reçu le 5 octobre à Hanoï une délégation du Parti des travailleurs hongrois (PTH) conduite par son président Gyula Thürmer, les deux parties convenant de plusieurs orientations visant à renforcer la coopération entre les deux Partis et à approfondir le partenariat intégral Vietnam - Hongrie.

>> La Hongrie considère le Vietnam comme un partenaire stratégique fiable et important en Asie du Sud-Est

>> Le président vietnamien reçoit le président de l’Assemblée nationale de Hongrie

>> Vietnam - Hongrie : renforcement de la coopération interparlementaire en matière de sécurité

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trân Câm Tu, membre du Bureau politique, a reçu lundi après-midi 5 octobre, à Hanoï, une délégation du Parti des travailleurs hongrois conduite par son président, Gyula Thürmer, en visite de travail au Vietnam du 4 au 10 octobre 2026.

Souhaitant la bienvenue au président Gyula Thürmer et à la délégation, le permanent du Secrétariat Trân Câm Tu leur a transmis les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général du PCV et président de la République, Tô Lâm.

Il a salué les relations de solidarité, d’amitié et de coopération entre les deux Partis et les deux pays, soulignant que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens appréciaient profondément le soutien désintéressé et sincère apporté par les communistes et le peuple hongrois à la lutte pour la libération nationale et la réunification du Vietnam, ainsi qu’à l’œuvre d’édification et de défense nationales.

Il a également salué les activités du Parti des travailleurs hongrois, notamment son attachement à ses idéaux et au marxisme-léninisme, et exprimé sa conviction que le Parti continuerait à consolider son organisation, à renouveler ses méthodes d’action et à renforcer son rôle et son influence, contribuant au développement de la Hongrie et à l’amélioration des conditions de vie de sa population.

Vers une nouvelle ère de développement

Informant son interlocuteur de la situation au Vietnam, le permanent du Secrétariat Trân Câm Tu a présenté les grandes orientations et objectifs fixés par le XIVe Congrès national du PCV, visant à conduire le pays vers une nouvelle ère de développement, de prospérité, de civilisation et de bonheur. Il a réaffirmé la détermination du Vietnam à atteindre les deux objectifs centenaires : devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur, puis, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé.

Il a souligné que l’édification et le réajustement du Parti constituaient une tâche essentielle, étroitement liée au renforcement de ses capacités de direction et d’exercice du pouvoir. Le Vietnam place le peuple au centre de toutes ses politiques, en associant développement économique et culturel, maintien de la discipline, garantie de la sécurité et du bien-être de la population.

Réaffirmant l’attachement du Vietnam à la voie vers le socialisme et à une politique étrangère indépendante et autonome, fondée sur la paix, l’amitié, la coopération et le développement, le dirigeant vietnamien a souligné que le PCV accordait toujours de l’importance au renforcement de ses relations de solidarité et d’amitié avec le Parti des travailleurs hongrois et les partis communistes et ouvriers du monde.

Pour sa part, le président du Parti des travailleurs hongrois s’est réjoui de pouvoir revenir au Vietnam et a remercié le PCV pour son accueil chaleureux. Il a félicité le dirigeant Tô Lâm pour sa réélection au poste de secrétaire général du PCV pour le XIVe mandat et salué les réalisations du Vietnam après 40 ans de Renouveau, les considérant comme une illustration de la justesse de la direction du PCV et une source d’encouragement et d’expériences pour son parti et le mouvement communiste et ouvrier international.

Dans une atmosphère cordiale et ouverte, les deux parties sont convenues de cinq orientations de coopération, notamment le renforcement des échanges de délégations et entre les organes consultatifs des deux Partis, le partage d’expériences théoriques et pratiques en matière d’édification du Parti et la valorisation du canal partisan pour promouvoir la coopération Vietnam - Hongrie.

Elles ont également convenu de développer les domaines de coopération traditionnels, notamment l’éducation et la formation, la culture et les échanges entre les peuples.

VNA/CVN