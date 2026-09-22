Le Vietnam et la Chine renforcent la coopération humanitaire et sociale

Le président de la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Minh Nhut, a reçu, le 22 septembre, une délégation du Département du travail social du Comité central du Parti communiste chinois, conduite par son vice-directeur Zhao Shi Tang, en visite de travail au Vietnam.

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Nguyên Minh Nhut s’est réjoui d’accueillir la délégation, soulignant que cette visite constituait une occasion importante d’échanger des expériences dans le domaine du travail social, de l’action humanitaire et du bien-être social, contribuant ainsi à consolider l’amitié entre les deux pays. Il a affirmé que le Vietnam et la Chine étaient des pays voisins liés par une amitié traditionnelle, la coopération humanitaire jouant un rôle concret dans la promotion du développement durable.

Photo : VNA/CVN

Présentant l’organisation, Nguyên Minh Nhut a indiqué que la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville disposait d’un vaste réseau et d’un grand nombre de volontaires, intervenant notamment en faveur des personnes en difficulté, dans les soins de santé communautaires, le don de sang et la réponse aux catastrophes naturelles. À la suite du processus de fusion, elle a élargi son champ d’action, ce qui nécessite de renouveler ses méthodes de travail dans un sens plus professionnel et moderne, notamment par une utilisation accrue des technologies, davantage de transparence, une meilleure mobilisation des ressources et une plus grande efficacité des actions d’aide.

Nguyên Minh Nhut a souligné l’importance des échanges d’expériences internationales en matière d’organisation du travail social, de mobilisation des ressources sociales, de développement des réseaux de volontaires et d’utilisation des technologies dans la gestion et la fourniture de services sociaux. Il a également souhaité partager des solutions destinées à aider les groupes vulnérables dans le contexte de l’urbanisation, du vieillissement de la population, du changement climatique et des évolutions rapides de la société.

De son côté, Zhao Shi Tang s’est dit impressionné par le développement socio-économique et la population de Hô Chi Minh-Ville, soulignant son rôle de locomotive économique contribuant à près de 30 % du PIB national.

Présentant le modèle chinois de travail social, il a indiqué que le Département du travail social du Comité central du Parti communiste chinois était un organisme récemment mis en place. La Chine compte actuellement plus de 8,4 millions de volontaires actifs dans le domaine des services sociaux, la Croix-Rouge jouant un rôle central dans ce domaine.

Zhao Shi Tang a salué les contributions concrètes du mouvement de la Croix-Rouge à Hô Chi Minh-Ville, notamment dans les soins de santé communautaires, l’aide humanitaire et la protection sociale. Il s’est déclaré convaincu que les relations traditionnelles entre les deux pays ainsi que la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et les localités chinoises continueraient de se développer. Il a notamment souhaité voir les liens entre la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville et la Croix-Rouge de Chine se renforcer davantage, contribuant à consolider les fondements de l’amitié et à donner un nouvel élan concret au partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine.

Les deux parties ont enfin échangé sur le recrutement et la gestion des volontaires, les activités extérieures avec le mouvement international de la Croix-Rouge, les mécanismes de mobilisation des forces en situation d’urgence, les politiques d’encouragement des volontaires et la mise en œuvre de projets internationaux de volontariat.

VNA/CVN