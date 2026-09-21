Santé : plus de cinq millions de personnes examinées à Hô Chi Minh-Ville

Plus de cinq millions d’habitants de Hô Chi Minh-Ville ont bénéficié d’un examen médical et d’un dépistage, 49 localités affichant désormais un taux de couverture d’au moins 50%.

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Photos : VNA/CVN

Selon le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, à ce jour, plus de cinq millions d’habitants de la mégapole du Sud ont bénéficié d'un examen médical et d'un dépistage. Notamment, 49 communes et quartiers ont atteint un taux d'examen égal ou supérieur à 50% de leur population, la commune de Thanh An réalisant une couverture intégrale de 100%.

Au 21 septembre à 9h00, la ville comptabilisait exactement 5.018.955 personnes examinées. Les enfants et élèves constituent le groupe le plus représenté, avec plus de deux millions de personnes, soit un taux de 77,1%.

Ces derniers jours, la situation a continué de s'améliorer dans les quartiers, communes et zone spéciale. À ce jour, 132 des 168 localités ont atteint un taux d'au moins 30%, représentant 78,6% du total. Parmi elles, 49 ont atteint au moins 50%, 24 au moins 60% et 9 au moins 70%.

Des taux particulièrement élevés ont été enregistrés à Thanh An (100%), Phuoc Thang (96,9%), Long Phuoc (83,2%), Vinh Lôc (82,5%), An Nhon Tây (79,5%) et An Thoi Dông (73,2%).

Concernant l'établissement des dossiers de suivi médical périodique, Thanh An (98,5%), Phuoc Thang (93,5%) et Vinh Lôc (80%) figurent en tête.

Néanmoins, 36 localités affichent encore un taux inférieur à 30%, à l'instar de Vinh Hoi (22%), Nhiêu Lôc (22,6%) ou Bên Thành (23,4%). Le Service municipal de la Santé leur demande d'identifier précisément les groupes de population qui n'ont pas encore été examinés, d'en déterminer les causes et de proposer des solutions adaptées à chaque localité.

Pour la phase suivante, Hô Chi Minh-Ville accélérera les examens destinés aux étudiants, dont le taux dépasse actuellement 13%, et aux travailleurs (18,5%), en collaboration avec les établissements d'enseignement et les entreprises.

En parallèle, le Service municipal de la santé effectue des inspections pour garantir la qualité des examens, corriger les lacunes et généraliser les bonnes pratiques.

Le Service exige que les examens soient menés de manière effective, que les résultats soient correctement intégrés aux dossiers de santé électroniques et que les données soient fiables, conformément au document officiel N°1129/TTg-KGVX du Premier ministre du 16 septembre 2026, qui exige que les examens médicaux périodiques et les dépistages soient menés de manière effective, auprès des publics concernés, sans formalisme ni course aux chiffres ou aux résultats.

VNA/CVN