L'IA et l’innovation technologique contribuent à améliorer les soins de santé

La concrétisation des objectifs et missions de la Résolution N°72-NQ/TW du Bureau politique se poursuit au Vietnam, avec de nouvelles initiatives visant à rapprocher les services de santé de la population, à renforcer les compétences médicales et à maîtriser progressivement les techniques et technologies modernes.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs et missions de la Résolution N°72-NQ/TW du Bureau politique, les localités et établissements de santé vietnamiens poursuivent leurs efforts pour rapprocher les services médicaux de la population, renforcer les compétences professionnelles et maîtriser progressivement les techniques et technologies modernes.

À Cà Mau, le Comité populaire de la commune de Hoà Binh, en coordination avec le Service provincial de la santé et l’Hôpital Lê Van Thinh de Hô Chi Minh-Ville, a lancé le 15 septembre la cinquième phase d’une campagne de 45 jours consacrée aux examens de santé et au dépistage.

La campagne accorde une attention particulière aux personnes âgées, aux patients atteints de maladies chroniques, aux travailleurs indépendants, aux personnes vulnérables et aux groupes à risque. L’Hôpital Lê Van Thinh prévoit également des traitements complémentaires, notamment pour certaines maladies oculaires et thyroïdiennes. La province vise à achever, avant le 31 octobre 2026, 100% des examens périodiques et dépistages gratuits prévus. Après quatre phases, plus de 1,61 million d’habitants, soit environ 75% de la population de Cà Mau, avaient déjà été examinés.

À Hô Chi Minh-Ville, la commune de Thanh An est devenue le 19 septembre la première localité à avoir achevé les examens de santé et le dépistage de ses 2.950 habitants. Les personnes âgées, handicapées ou ayant des difficultés à se déplacer ont été examinées à domicile. Les données recueillies ont été intégrées aux dossiers médicaux électroniques afin d’assurer le suivi des personnes à risque ou souffrant de maladies chroniques. À la mi-septembre, plus de 4,5 millions d’habitants de Hô Chi Minh-Ville, soit environ 35% de la population, avaient bénéficié d’un examen de santé.

Parallèlement, le secteur de la santé renforce les capacités médicales au niveau provincial. Le 15 septembre, le Service de la santé de Vinh Long a signé un accord de principe avec l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville autour de quatre axes : formation, transfert de techniques et soutien professionnel, transformation numérique et santé intelligente, recherche scientifique et innovation. Cette coopération vise notamment à réduire les transferts de patients vers les établissements de niveau supérieur et à faciliter l’accès aux soins de haute technicité sur place.

L’innovation technologique occupe également une place importante dans les activités scientifiques. Le 17 septembre, l’Hôpital central de Huê a organisé, avec l’Association vietnamienne de chirurgie et de chirurgie endoscopique, une conférence nationale réunissant plus de 700 délégués autour de l’intégration de l’intelligence artificielle dans la chirurgie endoscopique. Plus de 260 communications ont porté notamment sur la chirurgie robotique, l’aide à la décision clinique par l’IA, l’imagerie 3D et l’impression 3D. Les spécialistes ont souligné que l’IA devait compléter, et non remplacer, l’expertise du chirurgien.

À Cân Tho, une conférence consacrée aux progrès de l’endoscopie digestive a présenté les avancées en matière d’imagerie NBI, de CPRE et de traitement des polypes colorectaux. L’Hôpital Hoàn My Cuu Long a par ailleurs mis en service, le 11 août, un Centre de gastro-entérologie et d’endoscopie, après un investissement de plus de 57 milliards de dôngs.

Enfin, la 29e Conférence scientifique de biochimie médicale de Hanoï et des provinces du Nord, tenue le 18 septembre à Quang Ninh avec 1.000 participants, a porté notamment sur l’IA, l’apprentissage automatique, les biomarqueurs et le diagnostic non invasif.

Ces initiatives contribuent à moderniser progressivement le système de santé vietnamien, à renforcer les compétences professionnelles et à améliorer l’accès de la population à des soins de qualité, conformément aux orientations de la Résolution N°72-NQ/TW.

VNA/CVN