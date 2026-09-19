Dà Nang renforce son réseau d’hôpitaux satellites pour améliorer les soins spécialisés

La ville de Dà Nang (Centre) met en œuvre un projet d’hôpitaux satellites afin de renforcer les capacités locales de consultation et de traitement. Objectif : offrir aux habitants des services de santé de qualité près de chez eux et réduire la pression sur les hôpitaux de niveau supérieur.

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Photo : CTV/CVN

Le modèle des hôpitaux satellites constitue un volet important de la feuille de route visant à faire de Dà Nang un centre de soins médicaux spécialisés pour le Centre et les Hauts Plateaux du Centre, doté de plusieurs spécialités de pointe et d’un centre national de coordination de la transplantation d’organes, conformément à l’esprit de la Résolution N°72-NQ/TW du 9 septembre 2025 du Bureau politique sur certaines mesures novatrices visant à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population.

Le projet d’hôpitaux satellites est mis en œuvre par le secteur de la santé de Dà Nang en deux phases, 2019-2021 et 2023-2025, avec pour priorités la formation pratique, le transfert de techniques médicales et le renforcement de la télé-expertise dans les deux sens.

Les principales techniques transférées portent notamment sur l’endoscopie digestive, la chirurgie laparoscopique générale et obstétrico-gynécologique, l’ostéosynthèse, les soins intensifs et les urgences, les soins néonatals, les césariennes, l’échographie prénatale, l’échographie mammaire et thyroïdienne, ainsi que les soins palliatifs en oncologie. La maîtrise de ces techniques permet de réduire considérablement les transferts inutiles vers les établissements de niveau supérieur, notamment pour les traumatismes, les maladies digestives et les pathologies obstétricales et pédiatriques.

Investir dans les ressources humaines

Le ministère de la Santé a approuvé le projet d’hôpitaux satellites pour la période 2026-2030, qui vise notamment à développer au moins 200 hôpitaux satellites supplémentaires dans l’ensemble du pays et à déployer régulièrement, au niveau local, des techniques et des protocoles techniques sûrs, efficaces et durables.

Le projet vise également à faire du réseau d’hôpitaux satellites une composante importante du système national de soins médicaux, contribuant à renforcer globalement les compétences professionnelles et de gestion ainsi que la qualité des services des établissements de santé.

Photo : VNA/CVN

À Dà Nang, les établissements désignés comme hôpitaux référents dans le cadre du projet comprennent notamment l’Hôpital de Dà Nang, l’Hôpital d’obstétrique et de pédiatrie de Dà Nang, l’Hôpital de médecine traditionnelle de Dà Nang et l’Hôpital d’oncologie de Dà Nang. La mise en œuvre du projet apporte un double bénéfice : les établissements de santé de niveau inférieur sont modernisés et renforcés, tandis que les hôpitaux de niveau supérieur sont moins exposés à la surcharge.

Parallèlement au transfert de techniques, le secteur de la santé de Dà Nang accorde une attention particulière au développement des ressources humaines des établissements satellites.

En tant qu’établissement de niveau supérieur chargé de l’orientation et du soutien technique, l’Hôpital de Dà Nang a directement assuré l’accompagnement et la formation de nombreux personnels médicaux des établissements de niveau inférieur, afin d’améliorer la qualité des soins et de renforcer l’appui professionnel apporté aux centres médicaux.

Le docteur Pham Trân Xuân Anh, directeur adjoint de l’Hôpital de Dà Nang, a indiqué qu’au cours de la période 2023-2025, l’établissement avait organisé plus de 40 sessions de formation et transféré des centaines de techniques aux établissements de niveau inférieur dans le cadre du projet d’hôpitaux satellites.

Le taux de transferts de patients vers des établissements de niveau supérieur depuis les établissements de santé de base de l’ancien Dà Nang a diminué de plus de 50%, témoignant de l’efficacité du modèle.

Selon le Service de la santé de Dà Nang, les activités de formation et de transfert de techniques des établissements de niveau supérieur vers les centres médicaux régionaux produisent des résultats particulièrement positifs.

Les établissements de santé de Dà Nang renforcent continuellement leurs capacités de consultation et de traitement, réduisent le nombre de transferts de patients et gagnent la confiance de la population locale. Il s’agit d’une illustration concrète de la faisabilité du rapprochement de services de santé de haute qualité avec les habitants.

VNA/CVN