Santé

Alerte sur la hausse et le rajeunissement des affections cardiovasculaires au Vietnam

Dans un contexte de lourdeur croissante du fardeau des maladies cardiovasculaires au Vietnam, le Centre de cardiologie de l'hôpital Cho Rây de Hô Chi Minh-Ville a organisé, le 13 septembre, sa conférence scientifique de cardiologie 2026. L'événement a rassemblé plus de 1.000 délégués ainsi que de nombreux experts de premier plan, nationaux et internationaux.

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Lors de cette conférence, les intervenants ont tiré la sonnette d'alarme quant aux risques d'augmentation et de rajeunissement des pathologies cardiovasculaires. Ils ont également fait le point sur l'application des technologies de pointe, la prise en charge multidisciplinaire, tout en soulignant le rôle crucial du dépistage et de la détection précoce au sein de la communauté.

Le Dr. Lý Van Chiêu, directeur du Centre de cardiologie de l'Hôpital Cho Rây, a précisé que l'édition de cette année a bénéficié de l'expertise de 12 professeurs, 32 professeurs associés, 63 docteurs en médecine et 40 spécialistes de niveau II / titulaires d'un master, à travers un total de 207 communications scientifiques. Le programme comprenait 33 sessions thématiques couvrant la quasi-totalité des domaines fondamentaux de la cardiologie, 7 symposia satellites, 2 sessions de formation médicale continue et une session spéciale réservée aux internes. Outre les thèmes traditionnels, le Congrès a élargi son champ d'étude aux dernières avancées telles que : les soins infirmiers et la nutrition en cardiologie; la médecine de précision (notamment en cardio-oncologie et en pathologie veineuse); la chirurgie cardiaque mini-invasive ; la chirurgie cardiaque chez les sujets âgés et très âgés…

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le Dr. Pham Thanh Viêt, directeur de l'hôpital Cho Rây, a rappelé que les affections cardiovasculaires demeurent l'une des principales causes de mortalité. À l'échelle mondiale, on dénombre chaque année près de 19 millions de décès dus aux maladies cardiovasculaires. Au Vietnam, le nombre de décès est estimé à environ 200.000 par an, représentant près d'un tiers du total des décès, dont environ les trois quarts sont liés à la maladie coronarienne et aux accidents vasculaires cérébraux.

Sous l'effet de l'urbanisation rapide et des mutations des modes de vie, le profil épidémiologique des maladies cardiovasculaires au Vietnam se rapproche progressivement de celui des pays développés. L'incidence chez les sujets jeunes ne cesse d'augmenter, avec des cas enregistrés chez des patients de moins de 30 ans, voire de moins de 20 ans.

En tant qu'établissement hospitalier de dernier recours pour la région Sud, l'Hôpital Cho Rây est le seul centre hospitalier du pays à disposer de 7 hyper-spécialités dans le domaine cardiovasculaire. Le développement de ces disciplines de pointe a créé des conditions favorables à la recherche et à l'application réussie de nombreuses techniques innovantes et complexes, permettant d'obtenir des résultats remarquables dans le traitement et la prise en charge des affections cardiovasculaires.

Impressionné par les réalisations du centre en matière de soins, de recherche scientifique et de formation, le Dr. Nguyên Ngô Quang, directeur du Département de la science, de la technologie et de la formation (ministère de la Santé), a estimé que ces contributions apportent une valeur immense non seulement à la région Sud, mais rayonnent également sur l'ensemble du réseau cardiologique national. La pratique médicale démontre aujourd'hui que le traitement des affections cardiovasculaires exige une collaboration interdisciplinaire étroite et globale. Ainsi, l'initiative d'associer des experts internationaux et des spécialistes d'autres disciplines (oncologie, réanimation-soins intensifs…) aux travaux de conférence constitue une étape majeure franchie par l'hôpital Cho Rây pour s'aligner sur les standards médicaux internationaux.

Selon le Dr. Nguyên Ngô Quang, cet événement représente une opportunité précieuse pour les praticiens des hôpitaux tertiaires et secondaires d'actualiser leurs connaissances, de perfectionner leurs compétences cliniques et d'accéder aux technologies les plus récentes.

Dans le cadre des travaux de cette année, la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, stade ultime des maladies cardio-métaboliques telles que l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde ou le diabète, a fait l'objet d'une attention particulière de la part des experts. Le Dr. Nguyên Tât Dat, du service de Cardiologie médicale de l'Hôpital Cho Rây, a indiqué que l'incidence croissante des pathologies cardiovasculaires, combinée au vieillissement de la population, laisse présager une hausse continue de la prévalence de l'insuffisance cardiaque dans le monde.

L'insuffisance cardiaque constitue aujourd'hui la première cause d'hospitalisation, en particulier chez les plus de 65 ans. De manière préoccupante, le taux de réhospitalisation dans les 90 jours suivant une poussée d'insuffisance cardiaque aiguë atteint 30%, ces réadmissions successives majorant significativement le risque de mortalité.

Évoquant la gravité de cette affection, le Dr. Trân Quang Khanh, du service de Cardiologie interventionnelle de l'Hôpital Cho Rây, a souligné que le taux de mortalité chez les patients insuffisants cardiaques peut atteindre 50%, un chiffre supérieur à celui de nombreux cancers. Néanmoins, le principal obstacle réside aujourd'hui dans le manque de prévention individuelle, les patients ne consultant souvent qu'à un stade très avancé ou négligeant l'observance thérapeutique.

Afin de prévenir et de détecter précocement l'insuffisance cardiaque, le Dr. Trân Quang Khanh recommande vivement des bilans de santé périodiques obligatoires pour les personnes présentant des facteurs de risque (hypertension artérielle, maladie rénale chronique, diabète, dyslipidémie, surpoids/obésité). La population est encouragée à maintenir l'habitude d'un contrôle médical annuel au lieu d'attendre l'apparition de symptômes sévères.

"L'un des signaux encourageants réside dans la promotion actuelle du bilan de santé général pour l'ensemble de la population, garantissant à chaque citoyen un examen annuel - une opportunité majeure pour dépister précocement les affections cardiovasculaires au sein de la communauté. Un diagnostic précoce, couplé à l'utilisation des classes thérapeutiques modernes, permettra de réduire le taux d'hospitalisation, d'enrayer l'évolution vers des formes graves et de limiter la mortalité", a affirmé le Dr. Khánh.

Texte et photos : Quang Châu/CVN