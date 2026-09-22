Le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération entre établissements militaires et de défense

Le vice-ministre vietnamien de la Défense, le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, a reçu, le 22 septembre à Hanoï, le général de corps d’armée Vladimir Borisovich Zarudnitsky, directeur de l’Académie militaire de l’État-major général des Forces armées de la Fédération de Russie.

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Lors de la rencontre, le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang a souligné que la visite au Vietnam du général de corps d’armée Vladimir Borisovich Zarudnitsky constituait une mise en œuvre rapide et efficace des contenus de coopération convenus par les ministres de la Défense des deux pays lors de la récente visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse.

Il a affirmé que les relations d’amitié traditionnelle et de partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie étaient constamment consolidées et développées par les dirigeants et les peuples des deux pays. Le Vietnam apprécie et garde toujours en mémoire le soutien apporté par l’ex-Union soviétique et la Russie d’aujourd’hui au peuple et à l’Armée populaire du Vietnam dans la lutte pour l’indépendance, la liberté et la réunification nationales.

Selon le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, les relations bilatérales de défense ont continué, ces derniers temps, à être consolidées et renforcées, devenant l’un des piliers importants du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie, avec des résultats positifs dans de nombreux domaines. La coopération en matière de formation constitue notamment un point fort.

Le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang a hautement apprécié les résultats de la coopération entre l’Académie nationale de défense du Vietnam et l’Académie militaire de l’État-major général des Forces armées de la Fédération de Russie.

En particulier, la signature, à l’occasion de la présente visite au Vietnam, d’un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de l’éducation militaire et des activités de recherche scientifique entre les deux établissements créera un cadre important pour renforcer leur coopération et améliorer davantage l’efficacité de leur coordination dans des activités telles que les échanges d’élèves-officiers et d’enseignants, les formations, la recherche scientifique et le partage d’expériences professionnelles.

S’agissant des orientations pour la période à venir, le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang a proposé aux deux académies de se coordonner étroitement et de mettre en œuvre efficacement les contenus convenus dans le mémorandum d’entente, en mettant l’accent sur les échanges de délégations de cadres, d’enseignants et d’élèves-officiers, l’élargissement de la coopération aux domaines correspondant aux points forts des deux parties, ainsi que la formation et le perfectionnement des cadres et officiers, notamment aux niveaux opératif et stratégique.

Remerciant le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang pour son accueil, le général de corps d’armée Vladimir Borisovich Zarudnitsky s’est dit convaincu que sa visite au Vietnam donnerait lieu à de nombreux résultats positifs, notamment dans la coopération entre l’Académie militaire de l’État-major général des Forces armées de la Fédération de Russie et l’Académie nationale de défense du Vietnam.

Se félicitant des résultats positifs de la coopération entre les ministères de la Défense des deux pays, notamment dans le domaine de la formation, le général de corps d’armée Vladimir Borisovich Zarudnitsky a souhaité que les deux parties poursuivent leur coordination dans la mise en œuvre des contenus de coopération, contribuant ainsi à rendre les relations bilatérales de défense toujours plus substantielles et efficaces.

VNA/CVN