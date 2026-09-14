Vietnam et États-Unis lancent un programme de coopération sanitaire de cinq ans

Le Vietnam et les États-Unis ont signé un mémorandum d’entente de cinq ans pour renforcer la coopération dans la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses.

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Le Vietnam et les États-Unis ont signé un mémorandum d’entente sur une coopération sanitaire d’une durée de cinq ans, destinée notamment à renforcer la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses.

L’accord vise également à aider le Vietnam à renforcer ses capacités sanitaires et à accroître progressivement son autonomie dans les programmes de prévention et de lutte contre le VIH/sida et la tuberculose, ainsi que dans la réponse aux maladies infectieuses émergentes et réémergentes.

Photo : ambassade des États-Unis au Vietnam/CVN

La signature de ce mémorandum intervient dans le cadre de la stratégie mondiale de santé de l’administration du président Donald Trump. Elle constitue un volet important de la coopération entre les deux pays, qui souhaitent renforcer des systèmes de santé capables de résister et de s’adapter aux risques liés aux épidémies.

Selon l’ambassade des États-Unis, le renforcement des ressources nationales et l’amélioration de l’autonomie figurent parmi les orientations définies par le Vietnam dans la Loi sur la prévention des maladies, la Résolution n°72-NQ/TW et le Programme national ciblé sur les soins de santé, la population et le développement.

En coordination avec le Congrès américain, l’administration américaine prévoit d’accorder près de 100 millions de dollars d’aide sanitaire mondiale afin de sauver des vies et de soutenir la mise en œuvre de cette nouvelle initiative de coopération.

Prévenir et combattre les maladies infectieuses

Depuis 2004, le montant total de l’aide sanitaire américaine accordée au Vietnam dépasse 930 millions de dollars.

L’ambassade des États-Unis souligne que le modèle de co-investissement joue un rôle important pour garantir que les acquis obtenus au cours de plusieurs décennies de soutien américain continuent d’être reçus, maintenus et valorisés de manière durable par les établissements de santé vietnamiens.

Les deux pays reconnaissent également qu’une population en bonne santé constitue un facteur essentiel pour permettre au Vietnam d’atteindre ses objectifs de développement économique, contribuant ainsi à approfondir la coopération économique et sécuritaire dans le cadre du partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis.

Au cours des deux dernières décennies, le Vietnam et les États-Unis ont mené de nombreuses activités de coopération visant à prévenir et combattre les maladies infectieuses, à sauver des vies et à renforcer le système de santé.

VNA/CVN