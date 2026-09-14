Vaccins nouvelle génération : Sanofi et VNVC s'associent au Vietnam

Le Forum des entreprises Vietnam - France s'est tenu le 10 septembre à Paris en présence des présidents vietnamien Tô Lâm et français Emmanuel Macron. À cette occasion, Sanofi Vietnam et VNVC ont officialisé une Déclaration conjointe de coopération stratégique sur la production locale de vaccins de nouvelle génération.

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Photo : Sanofi/CVN

Le Forum des entreprises Vietnam France s’est tenu le 10 septembre à Paris, réunissant des acteurs économiques de premier plan des deux pays dans plusieurs secteurs clés, en présence du secrétaire général et président du Vietnam, Tô Lâm, du président français Emmanuel Macron ainsi que de hauts responsables. À cette occasion, Sanofi Vietnam et la Société par actions des vaccins du Vietnam (VNVC) ont officialisé une Déclaration conjointe de coopération stratégique portant sur la production locale de vaccins de nouvelle génération.

Cette déclaration conjointe poursuit plusieurs finalités essentielles : renforcer les capacités nationales de fabrication, accroître progressivement l’autonomie d’approvisionnement et répondre efficacement aux exigences de prévention sanitaire. Elle vise également à contribuer à la sécurité des soins, à élargir l’accès aux produits médicaux essentiels, tout en stimulant le développement des ressources humaines et d’un écosystème vaccinal durable au service de l’économie nationale.

Les deux partenaires travaillent actuellement à l’identification précise des vaccins susceptibles d’être fabriqués à l’avenir par la VNVC, sachant que trois formules ont d’ores et déjà été retenues pour faire l’objet d’une évaluation approfondie.

À l’issue de cette cérémonie de signature, la délégation des dirigeants du ministère vietnamien de la Santé, menée aux côtés de représentants de la VNVC et de Sanofi, a visité le site industriel de Sanofi situé à Neuville-sur-Saône, en France. Ce déplacement a permis d’observer directement l’expertise technique, les infrastructures de fabrication et les protocoles de contrôle qualité du groupe, tout en consolidant la feuille de route opérationnelle entre les deux entités.

Photo : Sanofi/CVN

Selon les termes de cet accord, les trois vaccins ciblés en priorité pour une future production par la VNVC répondent à d’importants besoins médicaux non satisfaits. Ils contribueront à la prévention des pathologies tout au long de la vie, s’adressant aussi bien aux nourrissons et aux adolescents qu’aux adultes et aux personnes âgées.

D’après le calendrier prévisionnel de la VNVC, le futur Centre de fabrication de vaccins et de produits biologiques devrait être achevé et opérationnel d’ici la fin de l’année 2027. Les premiers lots pilotes sont attendus pour 2028, tandis que la commercialisation effective des vaccins fabriqués au Vietnam devrait débuter dès 2029.

Comptant plus de 100 millions d’habitants et affichant des besoins croissants en matière d’immunisation pour toutes les classes d’âge, le Vietnam représente un marché particulièrement porteur pour pérenniser une production vaccinale d’envergure.

Le partenariat entre Sanofi et la VNVC s’est structuré au fil de plusieurs étapes majeures, notamment marquées par la visite du président français Emmanuel Macron au Vietnam en 2025. L’accord conclu en septembre 2026 matérialise une nouvelle phase d’accélération, caractérisée par la définition de priorités industrielles concrètes et d’échéances précises.

"Avec plus de 70 ans de présence au Vietnam, Sanofi accorde une grande importance aux orientations définies par le Parti et le gouvernement vietnamiens pour promouvoir la science et la technologie, encourager l’innovation, développer les industries de haute technologie et renforcer la résilience du système national de santé. À travers cette initiative, Sanofi souhaite contribuer de manière significative aux objectifs du pays ainsi qu’au développement d’un écosystème biotechnologique vietnamien toujours plus avancé", a souligné Stephen Alix, responsable des vaccins internationaux chez Sanofi.

Thuy Hà-Sanofi/CVN