Vietnam - Russie : une étroite coordination en vue de l’exemption de visa

Les organismes compétents du Vietnam et de la Russie coordonnent étroitement leurs efforts pour simplifier les procédures d’entrée et de sortie des citoyens vietnamiens se rendant en Russie, en vue d’appliquer à terme un régime d’exemption de visa aux détenteurs de passeports ordinaires.

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Photo : VNA/CVN

Lors du point de presse périodique du ministère vietnamien des Affaires étrangères, tenu le 17 septembre, répondant à une question sur la coordination entre les deux pays en vue de mettre prochainement en œuvre l’exemption de visa pour les citoyens vietnamiens entrant en Russie, la porte-parole du ministère, Pham Thu Hang, a déclaré que les deux parties coordonnaient étroitement leurs efforts sur cette question.

Récemment, à l’occasion de la visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, de son épouse et de la haute délégation vietnamienne, les deux pays ont publié une Déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique global Vietnam - Russie dans la nouvelle période.

La Déclaration commune souligne que les deux parties soutiennent le développement de la coopération dans le domaine du travail ainsi que le renforcement des échanges touristiques, notamment par l’augmentation du nombre de vols directs réguliers et de vols charters entre les deux pays. Elles conviennent également de simplifier les procédures d’entrée et de sortie pour les citoyens vietnamiens se rendant en Russie, en vue d’appliquer à terme un régime d’exemption de visa aux détenteurs de passeports ordinaires.

Dans cet esprit, les organismes compétents des deux pays coordonnent étroitement leurs efforts sur cette question, a précisé la porte-parole.

Concernant le sauvetage de dix pêcheurs vietnamiens en Malaisie, Pham Thu Hang a indiqué que, le 27 août, dès réception d’une demande d’assistance du Comité populaire de la province de Cà Mau concernant dix pêcheurs travaillant dans l’État de Perak, l’ambassade du Vietnam en Malaisie avait rapidement vérifié les informations, coopéré avec les autorités locales et pris directement contact avec les pêcheurs.

Maintenant un contact étroit avec le groupe, l’ambassade a organisé leur transfert vers un lieu sûr à Kuala Lumpur et assuré leurs besoins en matière d’hébergement et de vie quotidienne. Elle a également effectué les démarches nécessaires pour leur délivrer des documents, les aider à signaler leur situation à la police locale et accomplir les formalités de sortie auprès des services d’immigration malaisiens. Les dix pêcheurs ont ensuite été accompagnés par des agents de l’ambassade jusqu’à l’aéroport et ont regagné le Vietnam en toute sécurité.

La porte-parole a renouvelé l’appel à la prudence à l’attention des travailleurs souhaitant partir à l’étranger. Ils doivent vérifier soigneusement leur employeur, leur lieu de travail, leur contrat, leur rémunération ainsi que leurs conditions de séjour et de travail, et ne pas se fier aux promesses verbales ni aux offres de "travail facile et salaire élevé".

À l’étranger, les travailleurs sont invités à conserver des copies de leurs documents, à rester en contact avec leur famille et à informer rapidement les autorités locales ou les représentations vietnamiennes en cas de menace, de confiscation de leur passeport ou de travail forcé. Le ministère des Affaires étrangères dispose d’une ligne d’assistance téléphonique au Département consulaire ainsi que de lignes d’urgence 24h/24 et 7j/7 auprès des représentations vietnamiennes à l’étranger.

VNA/CVN