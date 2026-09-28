Le Vietnam dispose de bases solides pour maintenir une croissance élevée

Avec une croissance de 8,18% au premier semestre, le Vietnam conserve de solides perspectives pour 2026, malgré les incertitudes de l’économie mondiale.

>> L’ADB relève fortement ses prévisions de croissance pour le Vietnam en 2026 et 2027

>> Le Vietnam remobilise ses moteurs pour une croissance à deux chiffres

>> Transformer la croissance en investissements : le prochain atout compétitif du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Forte d’une croissance rapide ces dernières années et de nombreux indicateurs de production, de consommation, d’exportation et d’investissement toujours bien orientés, l’économie vietnamienne dispose de bases solides pour continuer à figurer parmi les économies les plus dynamiques d’Asie. Pour maintenir ce rythme, le pays devra toutefois relever plusieurs défis, selon de nombreux experts vietnamiens et étrangers issus d’organismes de recherche économique et financière de premier plan.

L’économie vietnamienne aborde les derniers mois de 2026 sur des bases relativement solides. Au premier semestre, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 8,18% sur un an, avec une croissance relativement bien répartie entre les différents secteurs.

Au cours des huit premiers mois de 2026, la production industrielle a augmenté de 11,9%. Les investissements directs étrangers (IDE) réalisés ont atteint 17,25 milliards de dollars (+12%). Les exportations se sont élevées à 374,84 milliards de dollars (+22,4%), tandis que les importations se sont chiffrées à 395,3 milliards de dollars (+35,3%).

Les experts de l’Institut de l’économie du Vietnam et du monde soulignent la qualité de cette croissance, réalisée sur une base de comparaison déjà élevée. En 2025, le PIB vietnamien avait progressé de 8,02%, enregistrant le rythme de croissance le plus élevé d’Asie du Sud-Est.

Selon un communiqué de Bain & Company, de DBS et de Vriens & Partners, les six principales économies d’Asie du Sud-Est - Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Singapour et Vietnam - ont affiché une croissance moyenne de 5,1% en 2024 et 2025. Ces groupes soulignent toutefois des écarts marqués entre les économies de la région : le Vietnam a enregistré une croissance moyenne de 7,5% sur ces deux années, contre 2,7% pour la Thaïlande.

Au vu de ces résultats, la Banque asiatique de développement (BAD) a relevé, le 23 septembre, ses prévisions de croissance pour le Vietnam à 7,8% en 2026, contre 7,2% précédemment, et à 7,6% en 2027, contre 7% auparavant.

À plus long terme, Bain & Company, DBS et Vriens & Partners tablent sur une croissance moyenne de 4,8% pour les six grandes économies de la région sur la période 2026-2035, le Vietnam devant continuer à jouer un rôle moteur dans la croissance régionale. De son côté, l’Institut de l’économie du Vietnam et du monde avance un scénario de croissance d’environ 8,5% pour 2026.

Si les projections diffèrent selon les hypothèses retenues, les experts convergent sur plusieurs moteurs de la croissance vietnamienne. La BAD souligne le rôle de l’industrie manufacturière et de transformation, de la consommation intérieure, des IDE et des politiques de soutien. L’Institut met également en avant les investissements publics, les nouveaux apports d’IDE dans l’industrie, la reprise du tourisme et des transports ainsi que l’amélioration de la trésorerie des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Des risques persistent toutefois. La BAD met en garde contre les incertitudes mondiales susceptibles de peser sur les exportations, les investissements, l’inflation et les taux de change. Le recours croissant à l’investissement et au crédit pourrait également accroître les risques pour la liquidité et la stabilité financière.

De leur côté, les experts de l’Institut pointent notamment une progression du pouvoir d’achat réel qui pourrait rester en retrait par rapport à celle de la production, le coût encore élevé du capital, la volatilité des prix de l’énergie ainsi que les risques commerciaux liés à d’éventuelles nouvelles mesures tarifaires sur les grands débouchés.

Pour pérenniser cette dynamique, les experts recommandent une gestion macroéconomique prudente, la maîtrise de l’inflation, le maintien de la stabilité financière, l’accélération des réformes structurelles et une meilleure orientation des investissements vers les secteurs susceptibles d’améliorer la productivité.

Le principal défi consiste désormais à transformer cette forte dynamique de croissance en gains durables de productivité, en une plus grande résilience et en une meilleure efficacité des investissements, afin de consolider les perspectives de croissance du Vietnam au-delà de 2026.

VNA/CVN