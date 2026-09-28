IDE manufacturiers : le Vietnam passe à la vitesse supérieure

Au premier semestre 2026, le Vietnam attire moins de nouveaux projets manufacturiers, mais des investissements nettement plus importants et plus technologiques. Une évolution qui traduit la montée en gamme de l’industrie et le rôle croissant du pays dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

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Photo : Viêt Hùng/VNA/CVN

Cette évolution témoigne d’un changement dans le profil des investisseurs étrangers, qui délaissent progressivement les projets dispersés et de petite taille au profit d’investissements manufacturiers plus importants, davantage orientés vers les technologies de pointe et intégrés aux stratégies à long terme des chaînes d’approvisionnement.

Selon l’Office des statistiques du ministère des Finances, les IDE enregistrés au Vietnam ont atteint 34,65 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2026, soit une hausse de 61% sur un an. L’industrie manufacturière demeure le principal moteur de ces investissements, avec 18,47 milliards de dollars, soit plus de la moitié du total.

Fait particulièrement révélateur : le nombre de nouveaux projets manufacturiers est passé de 759 au premier semestre 2025 à 468 sur la même période cette année. Pourtant, les capitaux nouvellement enregistrés ont atteint 10,71 milliards de dollars.

Pour John Campbell, directeur et responsable des services industriels chez Savills Vietnam, l’évolution la plus significative ne réside donc pas dans la baisse du nombre de projets, mais dans l’augmentation sensible de leur taille.

Le Vietnam attire ainsi moins de nouveaux projets manufacturiers, mais ceux-ci mobilisent davantage de capitaux, intègrent des technologies plus avancées et occupent une place plus stratégique dans les chaînes d’approvisionnement régionales.

Les hautes technologies tirent les investissements

Cette tendance est particulièrement visible dans les industries de haute technologie. Au premier semestre, les secteurs de l’informatique, de l’électronique et des produits optiques ont attiré plus de 7,03 milliards de dollars d’IDE manufacturiers nouvellement enregistrés, soit près de 66% du total national.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Avec seulement 65 nouveaux projets, contre 99 un an plus tôt, le secteur électronique a pourtant vu ses capitaux enregistrés bondir de 614%, passant d’environ 984,5 millions de dollars à plus de sept milliards.

Ces chiffres témoignent d’un renforcement des investissements dans les activités à forte valeur ajoutée, notamment les semi-conducteurs, les composants électroniques, l’ingénierie de précision et les technologies de production avancées.

Autre évolution notable : la multiplication des projets de très grande envergure. Les trois plus importants projets manufacturiers nouvellement enregistrés au cours des six premiers mois de l’année représentent à eux seuls 6,36 milliards de dollars, soit près de 60% du total des nouveaux capitaux engagés dans l’industrie manufacturière.

Parmi eux figurent notamment les projets de Samsung Semiconductor Asia Holdings, Samsung Electro-Mechanics Vietnam et LG Innotek Vietnam.

Pour John Campbell, cette évolution marque l’entrée du Vietnam dans une nouvelle phase de développement des IDE : "Nous assistons à un passage d’une vague d’expansion extensive de la production à des investissements plus spécialisés, axés sur la technologie, la taille et les capacités de production. Les investisseurs ne recherchent plus seulement un emplacement pour installer une usine, mais construisent des maillons essentiels de leur stratégie de chaîne d’approvisionnement à long terme au Vietnam".

Le Nord au cœur de la nouvelle dynamique

Cette transformation se reflète également dans la répartition géographique des investissements. Au cours des six premiers mois de l’année, le Nord a attiré environ 8,63 milliards de dollars d’IDE manufacturiers nouvellement enregistrés, soit 80,5% du total national.

La province de Thai Nguyên se distingue avec quelque 5,77 milliards de dollars d’investissements nouveaux, représentant plus de la moitié du total national. Hai Phong, Hung Yên et Bac Ninh continuent également de jouer un rôle majeur dans l’écosystème manufacturier, notamment dans l’électronique et les technologies de pointe.

Si l’électronique et les semi-conducteurs constituent les principaux moteurs de cette nouvelle dynamique, les investissements restent toutefois diversifiés. La mécanique, les équipements électriques, les produits métalliques, le caoutchouc, les plastiques, l’agroalimentaire et l’industrie automobile continuent d’enregistrer de nouveaux projets.

Cette diversité confirme l’émergence d’un pôle manufacturier multisectoriel, plutôt que d’un modèle reposant sur une seule industrie.

Vers une montée en gamme des IDE

Les données du premier semestre 2026 témoignent ainsi non seulement de la capacité du Vietnam à continuer d’attirer des capitaux étrangers, mais aussi d’une évolution qualitative de ces investissements.

La performance du marché ne se mesure plus uniquement au nombre de nouveaux projets enregistrés. La taille des investissements, leur contenu technologique et leur rôle au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales prennent une importance croissante.

John Campbell souligne : "Le Vietnam entre dans une phase plus mature de sa croissance tirée par les IDE manufacturiers. La qualité des investissements, le degré de complexité des activités de production et la position du Vietnam dans les réseaux manufacturiers mondiaux seront des indicateurs plus importants que le simple nombre de projets au cours des prochaines années".

Câm Sa/CVN