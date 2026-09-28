Tuyên Quang vise deux communes rurales modernes d’ici 2030

Dans le cadre du Programme national cible pour la construction de la nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et montagneuses, Tuyên Quang entend poursuivre, durant la période 2026-2030, la modernisation et le développement durable de ses zones rurales.

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Photo : VNA/CVN

Le programme sera déployé à l’échelle de la province, avec une priorité accordée aux communes et villages particulièrement défavorisés, aux zones de minorités ethniques et montagneuses, ainsi qu’aux zones de sécurité et frontalières.

D’ici 2030, Tuyên Quang vise à ce qu’environ 51,28% de ses communes, soit 60 sur 117, répondent aux normes de la nouvelle ruralité, tandis que deux communes, soit environ 3,3%, atteignent les normes de la nouvelle ruralité moderne.

La province entend ainsi construire une ruralité durable, moderne et adaptée aux réalités locales, en lien avec l’urbanisation et l’adaptation au changement climatique. L’économie rurale sera développée selon des modèles verts, circulaires et écologiques, parallèlement à la restructuration agricole, à la transformation numérique et à l’innovation.

Selon le Comité populaire provincial, le budget de l’État central directement alloué au programme pour la période 2026-2030 devrait dépasser 6.049 milliards de dôngs, dont plus de 4.333 milliards de dôngs d’investissements publics et plus de 1 716 milliards de dôngs de dépenses courantes. La province mobilisera également des fonds de contrepartie du budget local et intégrera les ressources provenant d’autres programmes et projets.

Les financements seront prioritairement destinés aux communes et villages particulièrement défavorisés, aux communes ciblées pour atteindre les normes de la nouvelle ruralité et de la nouvelle ruralité moderne, afin d’éviter la dispersion des ressources.

La province vise à porter à plus de sept le nombre moyen de critères de la nouvelle ruralité remplis par commune, à réduire le taux de pauvreté selon le seuil national d’au moins 3% par an et à ramener à moins de 10% le taux de pauvreté multidimensionnelle dans les zones de minorités ethniques et montagneuses. Tuyên Quang ambitionne également de ne pratiquement plus compter de communes ni de villages particulièrement défavorisés.

La transformation numérique constitue un autre axe important. D’ici 2030, 100% des ménages et établissements commerciaux devraient utiliser des moyens de paiement numériques ou sans espèces, tandis que plus de 90% d’entre eux devraient promouvoir leurs produits sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux et les places de marché en ligne.

L’agriculture rurale sera orientée vers des modèles écologiques, modernes et à valeurs multiples, avec l’encouragement de l’agriculture biologique, circulaire et à faibles émissions. Les technologies de l’IoT, le big data, la traçabilité par QR code et les carnets électroniques de production seront encouragés dans les zones de production agricole.

Par ailleurs, quelque 50.000 travailleurs bénéficieront gratuitement de services de conseil et de placement, tandis qu’environ 11.000 personnes pourront accéder à des prêts destinés à créer, maintenir ou développer leur emploi ou à travailler à l’étranger sous contrat.

Sur le plan des infrastructures, 85% des routes reliant les centres communaux aux villages seront asphaltées ou bétonnées, tandis que plus de 75% des routes villageoises et 65% des routes agricoles seront consolidées. Le réseau d’irrigation sera modernisé afin d’assurer, d’ici 2030, un approvisionnement stable en eau pour quelque 75.000 hectares de cultures et d’aquaculture. Plus de 99% des villages devraient être raccordés au réseau électrique national.

Dans les zones de minorités ethniques et montagneuses, le programme accordera une attention particulière aux infrastructures, à l’éducation, aux équipements culturels, au tourisme communautaire, aux moyens de subsistance, au développement de la production et à l’amélioration de la qualité des ressources humaines.

VNA/CVN