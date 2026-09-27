Les entreprises en quête de solutions pour valoriser la chaîne de valeur du durian

Après une phase de croissance fulgurante en termes de superficies culturales et de volumes de production, la filière du durian au Vietnam s'engage dans un nouveau cycle de développement, où la qualité, la transparence et la valeur ajoutée deviennent les priorités absolues.

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Des ministères aux autorités sectorielles, en passant par les associations et le tissu entrepreneurial, un vaste ensemble de solutions est déployé de concert afin de propulser ce « fruit milliardaire » encore plus loin sur le marché international.

Selon les Douanes vietnamiennes, le montant des exportations de fruits et légumes a atteint 1,372 milliard de dollars en août 2026, portant le cumul sur les huit premiers mois de l'année à 6,151 milliards de dollars, soit une hausse de près de 28% par rapport à la même période en 2025. Đặng Phúc Nguyên, secrétaire général de l'Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit), prévoit que ce chiffre pourrait ainsi dépasser la barre des 10 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année, le durian demeurant le principal moteur de cette dynamique.

Auparavant, lors de la conférence de presse du gouvernement début septembre, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Đặng Ngọc Điệp, indiquait que la valeur des exportations de durian avait bondi, passant de 177,7 millions de dollars en 2021 à environ 3,85 milliards de dollars en 2025, représentant ainsi près de 45% de la valeur totale des exportations de la catégorie des fruits et légumes. Sur les seuls sept premiers mois de l'année 2026, ce chiffre a atteint environ 1,47 milliard de dollars, en progression de 44,1% sur un an.

Cependant, cette croissance rapide met également en lumière de nombreux risques. Lors du 2ᵉ Symposium asiatique du durian, tenu mi-juillet 2026 à Hô Chi Minh-Ville, M. Yang Li'an, fondateur d'une entreprise chinoise de biotechnologie, a souligné que près de 80% des pertes financières enregistrées dans le commerce du durian découlent de problèmes de qualité, tels que le fissurement de la coque, la chair vitreuse, une maturation hétérogène ou la présence de résidus phytosanitaires.

Du côté des coopératives, M. Huỳnh Tấn Lộc, directeur de la coopérative de durian de Ngũ Hiệp (commune de Cai Lậy, province de Đồng Tháp), déplore que la présence de négociants et d'entreprises étrangères disposant d'une solide assise financière provoque une surenchère d'achats directement au verger. Cette situation fragilise les coopératives et les acteurs locaux, qui peinent désormais à sécuriser et pérenniser leurs zones d'approvisionnement en matières premières.

L’une des solutions clés soulignées tout au long du processus réside dans l'accélération de la transformation numérique et la généralisation des technologies sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des zones de culture jusqu'à la consommation. Lors de la conférence de bilan de la campagne d'exploitation du durian 2025 de la province de Đắk Lắk, les experts ont convenu de donner la priorité aux investissements dans la chaîne du froid, parallèlement à la numérisation de la gestion des codes de zone de culture et des installations de conditionnement.

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2026, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a officiellement déployé le système national de traçabilité des produits agricoles appliqué aux durians destinés à l'exportation, au terme d'une phase pilote visant à évaluer la précision, les coûts et la faisabilité du dispositif.

Lien de la chaîne de valeur et gouvernance moderne

Đặng Phúc Nguyên estime que pour s'adapter à cette nouvelle ère, les entreprises d'exportation de durian doivent abandonner la gestion parcellaire au profit d'une approche intégrée en chaîne de valeur et d'un mode de gestion moderne.

Aujourd'hui, le modèle de dédouanement “voie verte” -qui permet de numériser et d'interconnecter les données depuis les zones de culture, la récolte et le conditionnement jusqu'aux dossiers d'exportation est perçu comme un tournant majeur. Il permet de réduire les délais de dédouanement et d'accroître la fiabilité des produits grâce aux identifiants uniques et aux systèmes de géolocalisation.

Parallèlement au levier technologique, les experts s'accordent à dire que la transformation poussée constitue la seule voie durable pour accroître la valeur ajoutée de la filière, désamorcer les pressions d'écoulement durant la haute saison et diversifier les débouchés au-delà de l'exportation de fruits frais.

Lors du forum "Connecter la production et la consommation de durian – Vers un écosystème durable", tenu le 16 août 2026 dans le cadre du Festival du durian de Đắk Lắk, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Võ Văn Hưng, a exhorté la filière à passer d'une logique saisonnière à une véritable vision industrielle, en délaissant la course aux volumes au profit de la qualité, de la valeur ajoutée et du rayonnement de la marque nationale du durian vietnamien.

Sur le plan politique, Nguyễn Anh Sơn, directeur du Département de l'Import-Export (ministère de l'Industrie et du Commerce), a préconisé la finalisation rapide du décret modificatif relatif au mécanisme de contrôle postérieur à l'attribution des codes de zone de culture, à la décentralisation de la gestion au profit des collectivités locales, ainsi qu'aux procédures de sanction et de retrait de ces codes le cas échéant. Le pays compte actuellement 1.599 codes de zone de culture et 281 établissements de conditionnement de durians en activité ; pour la seule journée du 14 août 2026, la Chine a approuvé l'attribution complémentaire de 401 codes de zone de culture et de 166 codes d'établissements de conditionnement au Vietnam.

Au-delà des efforts déployés par les entreprises d'exportation, de nombreux fournisseurs d'intrants agricoles s'engagent également aux côtés des bassins de production. À l'occasion du Festival du durian de Đắk Lắk 2026, plusieurs grands groupes de fertilisants ont proposé des solutions de nutrition végétale, contribuant ainsi à la constitution de zones d'approvisionnement à haute valeur ajoutée, intégrées à une chaîne de valeur durable.

Il en ressort que la montée en gamme de la filière du durian vietnamien fait l'objet d'une approche globale sur tous les fronts : du cadre institutionnel à la technologie, en passant par la transformation poussée et l'intégration des marchés. Il s'agit d'une orientation incontournable pour permettre à ce secteur milliardaire non seulement de maintenir sa dynamique de croissance, mais aussi de se structurer de manière durable, professionnelle et d'asseoir durablement sa position sur l'échiquier agricole mondial.

Texte et photos : Truong Giang/CVN