Vietnam - Tanzanie : concrétiser les potentiels de coopération économique et commerciale

La deuxième réunion de la Commission mixte Vietnam - Tanzanie a permis aux deux pays d’identifier de nouvelles pistes pour approfondir leur coopération économique et commerciale et favoriser des projets concrets.

>> Vietnam et Tanzanie explorent de nouvelles pistes de coopération

Photo : VNA/CVN

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Réunie du 21 au 25 septembre à Dar es Salaam et Arusha, la deuxième réunion de la Commission mixte Vietnam - Tanzanie sur la coopération économique, commerciale, technique, scientifique, culturelle et sociale a permis de transformer le potentiel en projets de coopération concrets et d’ouvrir de nouvelles perspectives, confortant la Tanzanie dans son rôle de partenaire important du Vietnam en Afrique de l’Est.

La réunion a permis de passer en revue les différents domaines de coopération, de lever les obstacles et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour des projets économiques et commerciaux. La délégation interministérielle vietnamienne était conduite par le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp, président de la section vietnamienne de la Commission mixte.

Les discussions ont porté sur la politique, la diplomatie, la sécurité, la finance, l’investissement, le commerce, les transports, l’agriculture, la foresterie, l’aquaculture, l’élevage, les sciences et technologies. Les priorités ont notamment concerné la promotion de l’Accord sur l’encouragement et la protection des investissements (BIPA) et de l’Accord visant à éviter la double imposition (DTA), la promotion commerciale, la production et la transformation agricoles, l’irrigation, l’aquaculture, la gestion forestière, la lutte contre le changement climatique, la transformation numérique et les infrastructures de télécommunications.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination, d’élaborer des programmes de coopération réalisables et de promouvoir la coopération Sud-Sud dans le domaine de l’agriculture.

Photo : VNA/CVN

Ouvrir de nouvelles perspectives pour les entreprises

Le deuxième jour, le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, en coordination avec le ministère tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine et la société Viettel Tanzania (Halotel), a organisé un Forum d’affaires Vietnam - Tanzanie, réunissant plus de 50 délégués et de grandes entreprises vietnamiennes telles que Vingroup, Intimex, Phulimex et Viettel. L’événement s’est concentré sur le climat d’investissement et d’affaires ainsi que sur les possibilités de coopération dans l’agriculture, la transformation des produits agricoles, les infrastructures, les technologies, les télécommunications et l’économie maritime.

À l’issue du forum, Vingroup a prospecté le marché immobilier à Dar es Salaam et Dodoma, tandis que Phulimex a étudié le marché des produits agricoles. De son côté, Viettel a échangé avec les autorités locales sur les télécommunications et la transformation numérique.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Tanzanie continuent d’enregistrer une évolution positive. Le Vietnam considère la Tanzanie comme un partenaire important en Afrique de l’Est et se dit prêt à servir de passerelle entre les produits tanzaniens et le marché de l’ASEAN. Les deux parties sont convenues de promouvoir des chaînes d’approvisionnement stables pour des produits dans lesquels la Tanzanie dispose d’atouts et dont le Vietnam a besoin, notamment les noix de cajou brutes, le coton, le bois légal et certains minéraux essentiels.

Dans le domaine de l’investissement, Halotel (Viettel Tanzania) demeure un projet emblématique, avec un capital investi d’environ un milliard de dollars. L’entreprise compte plus de 18 millions d’abonnements et a contribué à la création de plus de 30.000 emplois locaux.

Dans le cadre de la séance officielle de la réunion de la Commission mixte, les coprésidents ont signé le procès-verbal de la réunion et se sont engagés à poursuivre le perfectionnement du cadre juridique afin de créer un climat d’affaires plus transparent et plus favorable.

À cette occasion, le groupe vietnamien Intimex a signé un document de coopération avec l’usine de noix de cajou Akros et un protocole d’accord (MoU) avec le groupe tanzanien Mohammed Enterprises Tanzania Limited (METL).

VNA/CVN