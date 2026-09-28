Les IDE ouvrent de nouvelles perspectives à l’immobilier vietnamien

Les investissements étrangers dans l’immobilier ont atteint 5,32 milliards de dollars sur les huit premiers mois de l’année, plaçant le secteur au deuxième rang des bénéficiaires d’IDE. Parallèlement, l’essor des investissements manufacturiers génère de nouveaux besoins en zones industrielles, usines, logistique et logements.

>> Hô Chi Minh-Ville lève les blocages du marché immobilier

>> L’afflux d’IDE dope l’immobilier industriel au Vietnam

>> Immobilier : le Vietnam se hisse dans le top 10 mondial de la transparence

>> Des investisseurs russes s’intéressent au marché immobilier vietnamien

Photo : VNA/CVN

Selon l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, le Vietnam avait attiré 40,63 milliards de dollars d’investissements étrangers enregistrés à fin août, soit une hausse de 55,4% sur un an.

Avec 5,32 milliards de dollars, l’immobilier s’est classé au deuxième rang des secteurs bénéficiaires, derrière l’industrie manufacturière et de transformation. Il a représenté 15,7% des nouveaux investissements et des capitaux additionnels, contre 20,18 milliards de dollars, soit 59,5%, pour l’industrie manufacturière et de transformation.

La structure des investissements étrangers génère notamment une demande importante dans l’immobilier industriel. Les nouveaux projets de production entraînent des besoins en terrains dans les zones industrielles, usines prêtes à l’emploi, entrepôts, centres logistiques, bureaux ainsi qu’en logements pour les experts, ingénieurs et travailleurs.

Les spécialistes de Savills Vietnam estiment ainsi que l’immobilier industriel et la logistique devraient continuer à bénéficier directement de la diversification des chaînes d’approvisionnement. Selon eux, l’immobilier industriel conserve des perspectives positives grâce à la croissance de la production et aux flux d’investissements étrangers, tandis que la demande s’oriente davantage vers des infrastructures logistiques modernes et des zones industrielles bien connectées.

Selon Su Ngoc Khuong, directeur principal des Investissement chez Savills Vietnam, les infrastructures devraient constituer l’un des principaux moteurs du nouveau cycle de développement immobilier. Les grands projets de transport amélioreront les connectivités interrégionales et favoriseront l’émergence de nouveaux pôles de croissance le long des corridors économiques.

L’afflux de capitaux étrangers ne profite toutefois pas de manière uniforme à tous les segments de l’immobilier. Selon Savills, le marché vietnamien entre en 2026 dans une phase de croissance plus sélective.

Giang Huynh, responsable de la recherche et de la plateforme S22M chez Savills Ho Chi Minh, estime que le marché ne connaît pas une reprise uniforme et que les écarts devraient devenir de plus en plus marqués selon les segments, les emplacements et la qualité des actifs. Les investisseurs accordent davantage d’importance aux fondamentaux, à la performance opérationnelle et à la valeur à long terme.

Multiplication des grands projets d’IDE

Le commerce électronique, les centres de données et la production de haute technologie apparaissent comme de nouveaux moteurs de l’immobilier industriel. Ces activités imposent des exigences accrues en matière d’approvisionnement électrique, d’infrastructures techniques, de connectivité des données, de capacités opérationnelles et de possibilités d’extension.

Le marché résidentiel pourrait lui aussi évoluer. La multiplication des grands projets d’IDE génère généralement une demande supplémentaire de logements pour les experts, les ingénieurs et les travailleurs dans les pôles industriels.

Dans les grandes villes, les capitaux étrangers peuvent avoir un impact différent, en s’orientant davantage vers les bureaux, les commerces, les hôtels, les appartements avec services et d’autres actifs générateurs de revenus.

Ces évolutions montrent enfin que les capitaux étrangers n’apportent pas seulement de nouvelles ressources financières au marché immobilier : ils contribuent aussi à redéfinir les types de biens recherchés. Terrains industriels, usines prêtes à l’emploi, infrastructures logistiques, centres de données ou logements destinés aux travailleurs : la demande est de plus en plus liée aux activités économiques réelles.

Si cette tendance se poursuit, le prochain cycle immobilier pourrait être moins porté par les seules anticipations de hausse des prix que par le développement des investissements dans la production, le commerce et les infrastructures au Vietnam.

VNA/CVN