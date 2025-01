Réunion pour favoriser l’utilisation des véhicules verts

Dans l'après-midi du 2 janvier, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé une réunion avec plusieurs ministères et agences, concernant un rapport sur les politiques proposées pour encourager la production et l'utilisation de véhicules électriques au Vietnam.

Face à une grave pollution de l'air, en particulier dans les grandes villes et les zones urbaines densément peuplées, le vice-Premier ministre a insisté sur la nécessité de solutions globales pour réduire les sources de pollution, y compris les véhicules utilisant de l’essence et du pétrole.

Il a demandé aux organes compétents de proposer des politiques globales et des feuilles de route spécifiques pour créer un changement radical dans la prise de conscience et le comportement des personnes et des entreprises afin de limiter la production, l'importation et l'utilisation de véhicules à essence et à base de pétrole et de passer à des transports écologiques.

Trân Hông Hà a demandé au ministère des Transports de rechercher et d'élaborer de toute urgence des réglementations et des normes plus strictes en matière d'émissions pour les véhicules produits dans le pays et importés, ainsi que des politiques visant à soutenir le passage des véhicules utilisant de l'essence vers l'électricité et les carburants verts...

Il a en outre ordonné au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement d’œuvrer pour lancer bientôt des critères d'identification des zones à indices de pollution atmosphérique élevés où il est nécessaire de mettre en œuvre des solutions pour limiter les moyens de transport polluants et promouvoir l’utilisation des moyens de transport verts...

Le vice-Premier ministre a également demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce de proposer des politiques d'incitation et une feuille de route pour l'utilisation de carburants propres et verts, au ministère des Finances d’étudier des politiques visant à aider les particuliers et les entreprises à passer des moyens de transport utilisant de l'essence et du pétrole aux moyens de transport écologiques...

Les localités, notamment Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, sont appelées à élaborer des feuilles de route pour limiter l'utilisation des véhicules à essence et pétrole, et promouvoir l’utilisation des véhicules verts dans les zones à haut niveau de pollution atmosphérique...

