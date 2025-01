Promouvoir la coopération internationale pour la nouvelle ère

>> Promouvoir le multilatéralisme pour un avenir pacifique, prospère et durable

>> Le Vietnam apportera des contributions positives au travail commun du G77 et de la Chine

>> Le Vietnam contribue activement à promouvoir le multilatéralisme

Ces remarques ont été faites par des personnalités en Suisse interviewées par l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le ministre conseiller et représentant permanent adjoint du Vietnam à Genève, Lê Dinh Ba, a souligné que l’intégration internationale proactive offre au Vietnam des avantages significatifs dans les forums et structures multilatéraux.

Photo : VNA/CVN

L’expérience acquise au cours de décennies de réformes, de développement et d’intégration est un atout inestimable pour la nation alors qu’elle s’engage à l’échelle mondiale dans cette nouvelle ère, a-t-il noté.

Sur le plan multilatéral, le Vietnam dispose d’un potentiel inexploité considérable, notamment dans les domaines économique et commercial. "Plus nous nous intégrons et plus nos engagements sont de qualité, plus nous pouvons exiger la réciprocité de nos partenaires", a-t-il affirmé, renforçant le principe de bénéfice mutuel dans le commerce international.

Pour élever la position mondiale du pays, il a plaidé pour un changement de mentalité, de bénéficiaire d’aide et d’assistance technique à contributeur qui façonne les règles internationales et partage son expertise.

Par ailleurs, le consul honoraire du Vietnam en Suisse et ancien vice-chancellier allemand Philip Rosler a souligné l’importance de se concentrer sur le développement économique pour atteindre les objectifs de croissance du PIB du Vietnam.

Le meilleur moyen pour le Vietnam d’entrer dans cette nouvelle ère est de promouvoir les investissements et le commerce tout en renforçant la coopération internationale, a-t-il déclaré, notant que les efforts des dirigeants vietnamiens dans cette direction ont été salués par la communauté internationale.

Tous les yeux sont tournés vers le Vietnam, en particulier en 2025, alors que le Vietnam approche du 50e anniversaire de la réunification nationale, a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreux pays réfléchiront aux réalisations historiques du Vietnam et à ses progrès dans la construction nationale.

Selon lui, la coopération multilatérale est essentielle pour que le Vietnam attire l’attention internationale, attire les investisseurs étrangers et consolide sa position sur la scène mondiale.

Partageant les vues de Philip Rosler, l’ancien ambassadeur de Suisse au Vietnam Ivo Sieber a suggéré que les accords de coopération économique et commerciale devraient être une priorité clé pour le Vietnam dans les années à venir.

Avec une attention croissante portée aux accords de libre-échange bilatéraux, il a souligné que l’Association européenne de libre-échange (AELE) négocie avec plusieurs pays à l’échelle mondiale, finalisant récemment un accord avec la Thaïlande.

Le Vietnam, en tant qu’économie majeure d’Asie du Sud-Est, n’a pas encore conclu d’accord similaire avec l’AELE. Cela présente une opportunité prometteuse pour aller de l’avant avec un tel accord.

Espérons que cela profitera à toutes les parties concernées, y compris les entreprises, a-t-il déclaré.

VNA/CVN